Mary Kay追求全球生产标准最高荣誉

品质认证：Mary Kay获得ISO 22716认证

Mary Kay Inc.首席供应链官Chaun Harper强调了这一里程碑的深远意义：“在Mary Kay，质量不是一项形式要求，而是一份承诺、一套运营体系和一种文化。”（照片提供：Mary Kay Inc.）

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 美妆和护肤创新领域的全球直销领导者Mary Kay Inc.已荣获ISO 22716认证，这是国际公认的化妆品良好生产规范(GMP)黄金标准，进一步巩固了公司在全球范围内对产品质量、安全和消费者信任的坚定承诺。

Mary Kay全球生产关键数据：

  • Mary Kay位于德州刘易斯维尔的Richard R. Rogers制造与研发中心(R3)占地26英亩，为LEED银级认证的先进设施。
  • R3总投资超过1亿美元，建筑面积达45.3万平方英尺。
  • R3拥有21条包装生产线，每日最高可生产100万件产品。
  • 该工厂生产的产品近60%出口至国际市场，支持公司在全球40多个市场的业务布局。

ISO 22716提供与欧盟标准一致的全球性综合指南，适用于化妆品的生产、管控、储存和运输，确保生产流程各环节的安全和质量。此项认证恰逢美妆行业发展的关键时期，美国《2022年化妆品法规现代化法案》(MoCRA)强化了国内监管，并确立了化妆品的强制性良好生产规范。

Chaun HarperMary Kay Inc.的首席供应链官。他强调了这一里程碑的深远意义：“在Mary Kay，质量不是一项形式要求，而是一份承诺、一套运营体系和一种文化。ISO 22716认证的重要性在于，它是一项全球标准，认可了我们始终追求的目标：从原材料到成品， 用心、稳定、负责地生产产品。它体现了我们赋能员工每一天都以正确方式行事的文化，并巩固了我们对安全、可靠、负责任生产美妆产品的长期承诺。”

ISO 22716是全球公认的化妆品GMP标杆。该认证要求严格的文件记录、每一批次的可追溯性、系统化培训、供应商质量管理和清晰界定的流程，以确保产品以安全、受控和透明的方式生产。

对消费者而言，该认证代表着安心。对监管机构与合作伙伴而言，它体现了合规准备和与不断发展的全球标准接轨。对Mary Kay而言，它印证了以责任、团队合作和卓越为核心的企业文化——这些价值观植根于创始人Mary Kay Ash的“黄金法则”理念。

随着美妆行业进入监管和责任的新时代，Mary Kay的ISO 22716认证凸显了全球标准、强大治理和以人为本的质量文化如何共同塑造化妆品行业的未来。

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问 marykayglobal.com 。欢迎在 FacebookInstagramLinkedInX 上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

