Mary Kay streeft naar goud in wereldwijde productienormen

Kwaliteit, gecertificeerd: Mary Kay behaalt ISO 22716

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., emphasized the broader significance of the milestone: “At Mary Kay, quality is not a checkbox – it is a promise, an operational framework, and a culture. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijde leider in directe verkoop van innovatieve schoonheids- en huidverzorgingsproducten, heeft de ISO 22716-certificering behaald, de internationaal erkende gouden standaard voor Good Manufacturing Practices (GMP) in de cosmetica-industrie. Dit bevestigt de onwrikbare toewijding van het bedrijf aan productkwaliteit, veiligheid en consumentenvertrouwen wereldwijd.

Belangrijke gegevens over de wereldwijde productie van Mary Kay:

  • Het ultramoderne, Silver LEED-gecertificeerde Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3) van Mary Kay is gebouwd op een terrein van 26 acres (10,5 hectare) en bevindt zich in Lewisville, Texas.
  • R3 is een investering van meer dan $ 100 miljoen en beslaat een oppervlakte van 453.000 vierkante voet (42.000 vierkante meter).
  • R3 heeft de capaciteit om tot 1 miljoen producteenheden per dag te produceren op zijn 21 verpakkingslijnen.
  • Bijna 60 procent van de in de fabriek geproduceerde producten wordt geëxporteerd naar internationale markten, waardoor het bedrijf aanwezig is in meer dan 40 markten wereldwijd.

ISO 22716 biedt uitgebreide wereldwijde richtlijnen, afgestemd op de EU-normen voor de productie, controle, opslag en verzending van cosmetische producten, en garandeert veiligheid en kwaliteit in elke fase van het productieproces.De certificering komt op een cruciaal moment voor de cosmetica-industrie, aangezien de Modernization of Cosmetics Regulation Act van 2022 (MoCRA) het toezicht in de Verenigde Staten versterkt en verplichte Good Manufacturing Practices (GMP) voor cosmetica vaststelt.

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer bij Mary Kay Inc., benadrukte de bredere betekenis van deze mijlpaal: “Bij Mary Kay is kwaliteit niet iets om af te vinken, maar een belofte, een operationeel kader en een cultuur. De ISO 22716-certificering is belangrijk omdat het een wereldwijde standaard is die erkent waar we altijd naar gestreefd hebben: producten met zorg, consistentie en verantwoordelijkheid produceren van grondstoffen tot eindproducten. Het weerspiegelt onze cultuur waarin we mensen in staat stellen om elke dag de juiste dingen te doen en versterkt onze langetermijnverbintenis aan veilige, betrouwbare en verantwoord geproduceerde schoonheidsproducten.”

ISO 22716 wordt wereldwijd erkend als de benchmark voor GMP's (Good Manufacturing Practices) in de cosmetica-industrie. Het vereist strenge documentatie, traceerbaarheid van elke batch, gestructureerde training, kwaliteitsmanagement van leveranciers en duidelijk gedefinieerde processen om ervoor te zorgen dat producten op een veilige, gecontroleerde en transparante manier worden geproduceerd.

Voor consumenten is de certificering een teken van vertrouwen. Voor toezichthouders en partners toont het aan dat men voorbereid is op en aansluit bij de evoluerende wereldwijde normen. Voor Mary Kay bevestigt het een cultuur die gebaseerd is op verantwoordelijkheid, teamwork en uitmuntendheid: waarden die geworteld zijn in de Golden Rule-filosofie van oprichtster Mary Kay Ash.

Nu de schoonheidsindustrie een nieuw tijdperk van regulering en verantwoordelijkheid binnengaat, onderstreept de ISO 22716-certificering van Mary Kay hoe internationale normen, sterk bestuur en een mensgerichte kwaliteitscultuur samenkomen om de toekomst van cosmetica vorm te geven.

Als een van de eerste doorbrekers van het zogenaamde glazen plafond, richtte Mary Kay Ash in 1963 haar schoonheidsmerk op in Texas met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom kwam tot bloei en werd een wereldwijd bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopteamleden in meer dan 40 landen. Al meer dan 60 jaar geeft de Mary Kay-kans vrouwen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay zet zich in voor de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties, het beschermen van vrouwen die getroffen zijn door kanker en huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com. Vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

