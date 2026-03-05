Andersen Consulting verstevigt zijn cybersecuritycapaciteiten via een samenwerking met A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verruimt het aanbod in cybersecurity en technologietransformatie via een samenwerkingsovereenkomst met A3Sec, een bedrijf gespecialiseerd in door gegevens aangestuurde detectie van bedreigingen, incidentrespons en blootstellingsbeheer.

De hoofdzetel van A3Sec is gevestigd in Spanje, met kantoren in Mexico en Colombia. A3Sec kan prat gaan op meer dan 14 jaar ervaring in het helpen van openbare en privéorganisaties in de sectoren van financiële services, telecommunicatie, energie, overheid en bedrijven om hun digitale activa veilig te stellen. Het bedrijf exploiteert haar CSVD® (Security & Digital Surveillance Center®) 24/7 met een team van meer dan 180 cybersecurityprofessionals en staat wereldwijd ten dienste van meer dan 280 klanten. Het levert geïntegreerde cybersecurityservices, waaronder beheerde detectie en respons, cybertelemetrie, dreigingsinformatie en crisisbeheer, om klanten te helpen hun weerbaarheid te versterken en risico om te zetten in strategisch voordeel terwijl blootstelling op doeltreffende wijze wordt beheerd en risico tot een minimum wordt beperkt.

“Van in het begin was het ons doel om de digitale omgeving te beschermen aan de hand van innovatie en verantwoordelijkheid,” verklaart Javier López-Tello, CEO en oprichter van A3Sec. “Via het wereldwijde platform en de resources van Andersen kunnen we onze klanten voortaan naadloos end-to-end professionele services aanbieden.”

“De door gegevens aangestuurde benadering van cybersecurity die A3Sec hanteert, weerspiegelt een nieuwe generatie in het oplossen van problemen,” voegt Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, hieraan toe. “Deze samenwerking bevordert ons vermogen om oplossingen aan te reiken die het vertrouwen van klanten in een steeds complexer wordende omgeving versterken.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.