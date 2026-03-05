Svante收购二氧化碳去除项目开发商Carbon Alpha Corp.

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 & 阿尔伯塔省卡尔加里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 碳管理技术领域的领先企业Svante Technologies Inc.（Svante）与总部位于卡尔加里的Carbon Alpha Corporation（Carbon Alpha）今日联合宣布，Svante已完成对Carbon Alpha及其相关子公司的收购。此次收购涵盖Carbon Alpha Development Corp.，以及其在North Star Carbon Solutions Corp.和North Star Carbon Solutions Limited Partnership中的持股权益。上述实体为加拿大西部碳捕集与封存（CCS）项目的开发主体。随着本次交易完成，Carbon Alpha旗下旗舰项目North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage（BECCS）项目正式纳入Svante的业务版图。该项目由Carbon Alpha与萨斯喀彻温省Meadow Lake Tribal Council（MLTC）合作开发。未来，该项目将与Svante Development Inc.一同构成Svante业务单元组合的重要组成部分。

此次交易进一步强化了Svante在CO 2 地质封存领域的专业能力，并推动公司向一体化碳管理企业迈进，使其具备从排放源到最终封存（source-to-sink）覆盖整个CCS价值链的建设、持有与运营能力。整合完成后，Svante的整体解决方案体系将涵盖面向多个行业领域的碳捕集与碳去除工程技术组合，并新增位于加拿大西部的重要CO 2 地质封存枢纽资产。

Carbon Alpha旗下North Star项目计划在现有MLTC Bioenergy Centre引入生物能源碳捕集与封存（BECCS）技术。该中心为一座以林业生物质为燃料的热电联产设施。项目将把捕集到的生物源CO₂永久且安全地封存于地下深层盐水含水层，并通过系统化的测量与监测机制，生成高质量、具有长期耐久性且可核证的二氧化碳去除（CDR）信用。Meadow Lake Tribal Council（MLTC）代表萨斯喀彻温省九个原住民第一民族（First Nations）社区，并将与Svante共同持有该BECCS设施。此外，Carbon Alpha 规划建设的一条CO 2 输送管道将把捕集设施与位于萨斯喀彻温省Meadow Lake西南部的永久性地质封存地点相连。该大型CO 2 枢纽资产亦具备进一步扩展潜力，可汇集并服务该地区其他生物源CO 2 排放主体，为区域碳去除与碳管理发展提供重要基础设施支持。

MLTC Bioenergy Centre通过燃烧来自邻近锯木厂的可持续废弃生物质发电并提供热能，实现可再生能源的综合利用。North Star项目第一阶段计划从该生物能源中心的烟道气（即该设施生物源CO 2 排放的主要来源）以及其他现场排放源中，每年捕集最高可达140,000吨CO 2 。

Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“这一项目对Svante而言具有变革性意义，同时也是推动可核证、具长期耐久性的工程化碳去除解决方案实现规模化发展的关键里程碑，并与自然协同发挥作用。通过整合Carbon Alpha团队，我们正加快推进在商业规模上提供高完整性的CDR信用，并与MLTC领导层密切协作，共同推进North Star项目的开发与实施。”

Carbon Alpha前首席执行官Simon Bregazzi表示：“今天标志着Carbon Alpha发展的一个重要里程碑，我们正式加入Svante Development。一直以来，我们致力于通过开发可规模化、具长期耐久性的BECCS项目，加快推进高完整性的二氧化碳去除解决方案。与一家在全球备受认可且资本实力雄厚的机构携手合作，将使我们能够以更大的规模、更高的确定性和更深远的影响力推进这一使命。”

Meadow Lake Tribal Council（MLTC）部族酋长Jeremy Norman表示：“MLTC很高兴与Svante和Carbon Alpha携手推进North Star BECCS项目的下一阶段。North Star项目将推动区域经济发展，实现全生命周期的碳可持续管理，并为MLTC现有的绿色能源基础设施及林业相关产业创造更高附加价值。该项目还将为MLTC所代表的第一民族社区持续带来经济发展机遇和就业岗位，并在环境治理方面发挥引领作用，为我们的人民带来信心与希望。”

该先进碳捕集项目的下一阶段将开展FEED（前端工程设计，Front-End Engineering Design）研究，并推进测试井钻探计划。目前，项目所需的场地租赁及测试井许可均已获得。项目预计将于 2027 年第一季度作出最终投资决策（FID）。

交易亮点

业务整合： Carbon Alpha团队及其North Star BECCS项目（位于萨斯喀彻温省Meadow Lake）已并入Svante Development Inc.。

Carbon Alpha团队及其North Star BECCS项目（位于萨斯喀彻温省Meadow Lake）已并入Svante Development Inc.。 原住民合作： Svante重申North Star项目与MLTC的合作模式，优先推动本地就业与技能培养，并为参与的第一民族社区创造长期、可持续的经济收益。

Svante重申North Star项目与MLTC的合作模式，优先推动本地就业与技能培养，并为参与的第一民族社区创造长期、可持续的经济收益。 标准与完整性： North Star项目将继续遵循Puro.earth的地质封存碳方法学路径，并持续推进严格的 MRV（监测、报告与核证）体系建设。

North Star项目将继续遵循Puro.earth的地质封存碳方法学路径，并持续推进严格的 MRV（监测、报告与核证）体系建设。 项目进度：项目预计于2027年第一季度作出 最终投资决策（FID）。在完成测试钻探计划并取得相关许可与监管批准后，将进一步确定更新后的项目开发与投运时间表。

关于North Star项目（加拿大萨斯喀彻温省Meadow Lake）

North Star项目将BECCS（生物能源碳捕集与封存）技术与现有的MLTC Bioenergy Centre相结合。根据项目设计，来自生物质发电过程产生的生物源CO₂将被捕集、压缩，并输送至专用注入井，随后安全、永久地封存于地下地质构造中，从而生成具有长期耐久性的碳去除信用。在完成初步评估后，North Star已在Puro.earth平台被列为“未来设施（Future Facility）”，并因其原住民共同参与及社区收益导向的项目设计，在加拿大碳去除（CDR）领域受到关注。了解更多North Star项目信息，请访问：https://www.carbonalpha.com/northstar。

关于Meadow Lake Tribal Council

Meadow Lake Tribal Council（MLTC）成立于1981年，代表位于加拿大萨斯喀彻温省西北部的9个第一民族（First Nations）社区。MLTC通过投资多元化企业，积极参与萨斯喀彻温省经济发展，并在该省偏远及农村地区推动“经济和解”（economic reconciliation）进程。MLTC的企业收益100%分配回这9个第一民族社区，用于促进当地经济增长，并支持保留地内的教育、医疗服务、青少年与长者项目、住房建设，以及其他社区社会服务与基础设施发展需求。

关于Svante

Svante是一家以使命为驱动的领先碳捕集与碳去除解决方案提供商。公司开发并生产纳米工程过滤材料及模块化旋转接触器设备，可从工业排放源及空气中高效捕集并去除 CO 2 ，同时兼顾环境可持续性。Svante已入选2025年Global Cleantech 100名人堂（Hall of Fame），并跻身《TIME》与Statista评选的“2025年全球顶尖绿色科技公司”榜单。欲了解更多信息，请访问：www.svanteinc.com。

关于Carbon Alpha

Carbon Alpha是加拿大领先的二氧化碳去除（CDR）企业，专注于BECCS（生物能源碳捕集与封存）项目的设计、开发与运营，致力于提供耐久、且高质量的碳去除成果。公司总部位于卡尔加里，成立于2021年。其由多学科技术专家组成的团队，提供从项目早期可行性研究与工程设计，到建设、运营及碳去除信用生成的全流程一体化解决方案。

