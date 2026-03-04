Unleash raccoglie 35 milioni di dollari in un finanziamento guidato da One Peak per aiutare le imprese a inviare software basato sull'IA in modo più rapido, sicuro e intelligente

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Unleash, l'azienda open-source FeatureOps, ha annunciato oggi un finanziamento di serie B da 35 milioni di dollari guidato da One Peak, con la partecipazione degli investitori esistenti Spark Capital, Frontline Ventures e Firstminute Capital. Il nuovo finanziamento verrà utilizzato per accelerare l'innovazione dei prodotti e l'espansione globale, mentre le aziende affrontano le opportunità e i rischi della distribuzione di software accelerata dall'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale ha accelerato notevolmente lo sviluppo del software, creando un'opportunità generazionale per chiunque in un'azienda per trasformare idee, suggerimenti e prototipi in applicazioni. Ma l'intelligenza artificiale ha anche superato i sistemi progettati per controllare la distribuzione del software.

