Andersen Consulting通过与A3Sec合作强化网络安全能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与A3Sec签署合作协议强化其网络安全和技术转型服务，后者是一家专注于数据驱动的威胁检测、事件响应和风险暴露管理的公司。

A3Sec总部位于西班牙，在墨西哥和哥伦比亚设有办事处，拥有超过14年的经验，致力于帮助金融服务、电信、能源、政府和企业领域的公共和私营组织保护其数字资产。该公司运营一个安全和数字监控中心(Security and Digital Surveillance Center®, CSVD®)，提供7天24小时全天候服务，拥有超过180名网络安全专业人员，服务全球280多家客户，提供综合网络安全服务，包括托管检测和响应、网络遥测、威胁情报和危机管理，帮助客户增强韧性，将风险转化为战略优势，同时有效管理风险暴露并最大限度降低风险。

A3Sec首席执行官兼创始人Javier López-Tello表示：“我们的宗旨始终是通过创新和责任担当来保护数字环境。通过Andersen的全球平台和资源，我们现在能够无缝地为客户提供端到端的专业服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“A3Sec以数据为导向的网络安全方法体现了新一代的问题解决方式。此次合作将增强我们提供解决方案的能力，从而在日益复杂的环境中增强客户信心。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。