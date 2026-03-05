Andersen Consulting zwiększa potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wraz z nawiązaniem współpracy z A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia ofertę usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i transformacji technologicznej, zawierając umowę o współpracy z firmą A3Sec, która specjalizuje się w wykrywaniu zagrożeń w oparciu o dane, reagowaniu na incydenty i zarządzaniu podatnościami.

Firma A3Sec, której siedziba mieści się w Hiszpanii, a odziały w Meksyku i Kolumbii, może się poszczycić ponad 14-letnim doświadczeniem we wspieraniu publicznych i prywatnych organizacji z sektorów usług finansowych, telekomunikacji, energii, administracji państwowej i biznesu w zabezpieczeniu swoich aktywów cyfrowych. Jej centrum Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®) jest dostępne 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu, a zatrudniony w nim zespół liczący ponad 180 specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa obsługuje ponad 280 klientów z całego świata. Firma świadczy zintegrowane usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym zarządzane usługi wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, telemetrii w cyberprzestrzeni, analityki zagrożeń i zarządzania kryzysowego, wspierając klientów we wzmacnianiu odporności i przekształcaniu ryzyka w strategiczną przewagę przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu podatnościami i minimalizacji ryzyka.

– Nasza firma stale dąży do ochrony środowiska cyfrowego w drodze innowacji i odpowiedzialności – powiedział Javier López-Tello, założyciel i dyrektor generalny A3Sec. – Zyskując globalny zasięg i zasoby platformy Andersen, teraz możemy zapewnić klientom kompleksowy zestaw specjalistycznych usług bez jakichkolwiek zakłóceń.

– Przyjęte przez A3Sec podejście do cyberbezpieczeństwa oparte na danych stanowi wyraz zupełnie odmiennego sposobu rozwiązywania problemów – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki nawiązaniu tej współpracy możemy zwiększyć zdolności pod względem dostarczania rozwiązań, dzięki którym klienci będą mogli poczuć się pewniej w coraz bardziej złożonym otoczeniu.

