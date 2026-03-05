Andersen Consulting fortalece recursos de segurança cibernética através de colaboração com a A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprimora suas soluções de transformação tecnológica e segurança cibernética através de um acordo de colaboração com a A3Sec, firma especializada em detecção de ameaças impulsionada por dados, resposta a incidentes e gestão de exposição.

Com sede na Espanha e escritórios no México e na Colômbia, a A3Sec tem mais de 14 anos de experiência ajudando organizações públicas e privadas nos setores empresarial, governamental, de energia, telecomunicações e serviços financeiros a proteger seus ativos digitais. Operando seu Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®, Centro de Vigilância Digital e de Segurança) 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe de mais de 180 profissionais de segurança cibernética e atendendo a mais de 280 clientes no mundo todo, a firma fornece serviços integrados de segurança cibernética, incluindo detecção e resposta gerenciada, telemetria cibernética, inteligência de ameaças e gestão de crise, ajudando os clientes a fortalecer resiliência e transformar riscos em vantagem estratégica ao passo que gerenciam exposição e minimizam risco de forma eficiente.

"Nossa finalidade sempre foi proteger o ambiente digital através de inovação e prestação de contas", afirmou Javier López-Tello, CEO e fundador da A3Sec. "Através da plataforma global e dos recursos da Andersen, nós agora fornecemos serviços profissionais de ponta a ponta e ininterruptos aos nossos clientes".

"A abordagem impulsionada por dados da A3Sec com relação à segurança cibernética reflete uma nova geração de resolução de problemas", acrescentou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Esta colaboração aprimora nossa habilidade de fornecer soluções que fortalecem a confiança do cliente em um ambiente cada vez mais complexo".

A Andersen Consulting é uma prática de consultoria global que fornece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra com o modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo expertise de classe mundial em consultoria, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

