De HX77 AR-beeldschermprocessor van Hexagon Semi bereikt een ultralaag stroomverbruik met de Nano IP-portfolio van VeriSilicon

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) heeft vandaag bekendgemaakt dat Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), een leverancier van beeldverwerkings-SoC's, de beproefde IP-portfolio van VeriSilicon heeft toegepast in zijn hoogwaardige HX77-serie beeldverwerkings-SoC's. De gebruikte IP's omvatten de GCNanoUltraV 2.5D Graphics Processing Unit (GPU) IP, DW100 DeWarp Processing IP en DC9200Nano Display Processing IP. De SoC bleek succesvol in de eerste run met direct functionerend silicium.

De HX77-serie is een sterk geïntegreerde, energiezuinige beeldverwerkings-SoC op basis van RISC-V-architectuur, met uitgebreide video-ingangs-/uitgangsinterfaces, beeldverwerking en systeembesturingsfuncties.

