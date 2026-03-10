-

De HX77 AR-beeldschermprocessor van Hexagon Semi bereikt een ultralaag stroomverbruik met de Nano IP-portfolio van VeriSilicon

De volwassen GPU, displayverwerking en DeWarp IP's van VeriSilicon maken samen een sterk geïntegreerde, AR-displayverwerking met lage latentie mogelijk

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) heeft vandaag bekendgemaakt dat Hefei Hexagon Semiconductor (Hexagon Semi), een leverancier van beeldverwerkings-SoC's, de beproefde IP-portfolio van VeriSilicon heeft toegepast in zijn hoogwaardige HX77-serie beeldverwerkings-SoC's. De gebruikte IP's omvatten de GCNanoUltraV 2.5D Graphics Processing Unit (GPU) IP, DW100 DeWarp Processing IP en DC9200Nano Display Processing IP. De SoC bleek succesvol in de eerste run met direct functionerend silicium.

De HX77-serie is een sterk geïntegreerde, energiezuinige beeldverwerkings-SoC op basis van RISC-V-architectuur, met uitgebreide video-ingangs-/uitgangsinterfaces, beeldverwerking en systeembesturingsfuncties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

