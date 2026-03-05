SOLUM e Simbe ampliano la collaborazione europea per promuovere operazioni di negozio intelligenti

Düsseldorf, Germania--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) e Simbe hanno annunciato l’espansione della loro collaborazione strategica per integrare ulteriormente l’intelligenza autonoma in negozio con l’infrastruttura Newton Electronic Shelf Label (ESL) di SOLUM in tutta Europa. La collaborazione è stata evidenziata a EuroShop, dove la piattaforma Store Intelligence™ di Simbe è stata dimostrata dal vivo presso lo stand SOLUM.

Simbe ha recentemente presentato Tally 4.0, la nuova generazione del proprio robot autonomo per la scansione degli scaffali, riflettendo la continua evoluzione dell’azienda nella digitalizzazione degli scaffali, integrando maggiore autonomia operativa, edge computing potenziato e capacità avanzate di visione artificiale. Progettata per offrire una copertura più profonda degli scaffali e analisi dei dati in tempo reale su scala enterprise, la piattaforma trasforma le condizioni fisiche degli scaffali in intelligence operativa attuabile. Simbe fornisce shelf intelligence ai principali retailer a livello globale.

L’integrazione dei dati autonomi degli scaffali di Simbe con la piattaforma Newton ESL di SOLUM consente ai retailer di collegare visibilità in tempo reale ed esecuzione digitale affidabile. Discrepanze di prezzo, rotture di stock e lacune nel merchandising identificate dalla piattaforma Simbe possono essere riflesse tramite Newton ESL di SOLUM, progettato per connettività stabile, aggiornamenti rapidi e controllo centralizzato basato su cloud su ampie reti di punti vendita.

La combinazione riduce la dipendenza dagli audit manuali in negozio consentendo al contempo un ciclo continuo di feedback tra condizioni degli scaffali e comunicazione digitale. Questo rafforza la coerenza dei prezzi, supporta il miglioramento della disponibilità a scaffale e potenzia la disciplina operativa complessiva in ambienti retail dinamici.

Durante EuroShop, i retailer hanno potuto sperimentare come l’intelligenza autonoma in negozio e un’infrastruttura ESL scalabile possano operare insieme come parte di un framework di negozio unificato. La dimostrazione live ha stimolato discussioni costruttive sulle strategie di implementazione e sui percorsi di integrazione, con entrambe le aziende concordi nel proseguire una stretta collaborazione con i retailer europei interessati per promuovere iniziative di modernizzazione dei negozi intelligenti.

Paul Warren, VP of EMEA Sales di Simbe, ha dichiarato:

« Tally 4.0 rappresenta un passo importante nel collegare il processo decisionale digitale con la realtà fisica del negozio — con una base dati progettata anche per integrarsi con canali di social e agentic commerce. L’espansione della nostra collaborazione con SOLUM ci consente di integrare ulteriormente l’intelligenza autonoma in negozio nelle infrastrutture retail scalabili in tutta Europa. »

Daniel Lee, CEO di SOLUM Europe, ha aggiunto:

« L’intelligenza fisica in negozio diventa trasformativa quando opera all’interno di un ecosistema retail connesso. L’integrazione della robotica autonoma di Simbe con la nostra infrastruttura Newton ESL estende tale ecosistema fino al corridoio, collegando visibilità in tempo reale degli scaffali con un’infrastruttura digitale resiliente in ampi ambienti retail. »

Informazioni su SOLUM

Fondata nel 2015 come spin-off di Samsung Electro-Mechanics, SOLUM è una società quotata in borsa al KOSPI. L’azienda si è affermata come leader nelle soluzioni di alimentazione, tecnologie display ed etichette elettroniche (ESL), guidando l’innovazione nel settore retail globale. Con un forte impegno verso l’innovazione orientata al cliente e la trasformazione sostenibile del retail, SOLUM continua a sviluppare soluzioni di alta qualità che consentono ai retailer di operare in modo più efficiente in un mondo sempre più digitale.

www.solum-group.com

Informazioni su Simbe

Simbe è leader globale nella digitalizzazione degli scaffali retail. La sua piattaforma Store Intelligence™ combina visione artificiale avanzata, intelligenza artificiale e automazione per offrire ai retailer visibilità in tempo reale su ogni scaffale, prodotto e punto vendita. Distribuita in 10 Paesi e adottata da retailer in quasi una dozzina di settori, Simbe consente alle organizzazioni di scalare l’automazione intelligente, migliorare la precisione operativa ed elevare l’esperienza di collaboratori e clienti.

www.simberobotics.com