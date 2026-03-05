Svante adquiere al desarrollador de proyectos de eliminación de dióxido de carbono Carbon Alpha Corp.

VANCOUVER, Columbia Británica y CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), líder en gestión de carbono, y Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha), con sede en Calgary, anunciaron hoy la adquisición de Carbon Alpha y sus filiales, incluyendo Carbon Alpha Development Corp., así como sus participaciones en North Star Carbon Solutions Corp. y North Star Carbon Solutions Limited Partnership, desarrolladora de proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS) en el oeste de Canadá. Con esta operación, el proyecto insignia North Star Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS), desarrollado junto al Meadow Lake Tribal Council (MLTC) en Saskatchewan, se incorpora a la cartera de Svante Development Inc., sumándose al resto de las unidades de negocio de Svante.

La adquisición consolida la experiencia de Svante en almacenamiento geológico de CO 2 , reforzando su posición como empresa de gestión de carbono totalmente integrada, capaz de diseñar, construir, operar y administrar todos los eslabones de la cadena de valor del CCS, desde la fuente de emisión hasta el almacenamiento final. Su oferta combinada ahora incluye soluciones de ingeniería para captura y eliminación de carbono en distintos sectores, además de un hub estratégico de almacenamiento de CO 2 en el oeste canadiense.

El proyecto North Star permitirá capturar y almacenar carbono (BECCS) en el MLTC Bioenergy Centre, una planta de cogeneración basada en biomasa forestal. El CO 2 biogénico se almacenará de manera permanente y segura en un acuífero salino profundo, con seguimiento y medición rigurosos, lo que permite generar créditos de eliminación de carbono duraderos y de alta calidad. El MLTC, que representa a nueve Primeras Naciones de Saskatchewan, será copropietario de la instalación junto con Svante. Además, un nuevo gasoducto de CO 2 desarrollado por Carbon Alpha conectará la planta con el sitio de almacenamiento geológico permanente al sudoeste de Meadow Lake, abriendo oportunidades para integrar a otros emisores de CO 2 biogénico de la región.

El MLTC Bioenergy Centre produce electricidad y calor renovables a partir de biomasa residual sostenible proveniente del aserradero vecino. En su Fase 1, el proyecto North Star capturará hasta 140 000 toneladas de CO 2 al año, provenientes de los gases de combustión de la planta y de otras fuentes dentro del predio.

“Este proyecto marca un antes y un después para Svante y representa un momento clave para llevar soluciones de eliminación de carbono verificables y duraderas a escala, combinando ingeniería avanzada con respeto por la naturaleza”, afirmó Claude Letourneau, presidente y director ejecutivo de Svante. “La incorporación del equipo de Carbon Alpha permite acelerar la generación de créditos CDR de alta integridad a nivel comercial, en estrecha colaboración con el liderazgo del MLTC en el proyecto North Star”.

“Hoy es un hito para Carbon Alpha al unir fuerzas con Svante Development. Nuestra misión siempre fue impulsar la eliminación de dióxido de carbono de manera confiable, a través de proyectos BECCS escalables y sostenibles. Sumarnos a una organización global sólida y bien capitalizada refuerza nuestra capacidad de cumplir esa misión con mayor alcance, seguridad y efecto”, agregó Simon Bregazzi, ex director ejecutivo de Carbon Alpha.

“El MLTC celebra la posibilidad de avanzar hacia la próxima etapa del proyecto North Star BECCS junto a Svante y Carbon Alpha. North Star potencia el desarrollo económico, fortalece la sostenibilidad del carbono y agrega valor a la infraestructura de energías renovables y a las operaciones forestales del MLTC. Además, ofrece a las Primeras Naciones oportunidades de empleo, liderazgo ambiental y crecimiento para nuestra comunidad”, expresó el jefe tribal Jeremy Norman del MLTC.

Los próximos pasos del proyecto incluyen un estudio de ingeniería de detalle inicial (FEED) y la perforación de pozos de prueba. Ya se obtuvieron tanto el arrendamiento del espacio como la licencia para la perforación. La decisión final de inversión (FID) está prevista para el primer trimestre de 2027.

Aspectos destacados de la operación

Integración de unidad de negocios: el equipo de Carbon Alpha y el proyecto North Star BECCS pasan a formar parte de Svante Development Inc.

el equipo de Carbon Alpha y el proyecto North Star BECCS pasan a formar parte de Svante Development Inc. Colaboración con Primeras Naciones: Svante reafirma el modelo de asociación de North Star con el MLTC, priorizando empleo local, desarrollo de capacidades y beneficios económicos sostenibles para las Primeras Naciones participantes.

Svante reafirma el modelo de asociación de North Star con el MLTC, priorizando empleo local, desarrollo de capacidades y beneficios económicos sostenibles para las Primeras Naciones participantes. Estándares e integridad: North Star sigue alineado con la metodología de almacenamiento geológico de carbono de Puro.earth y mantiene un marco riguroso de medición, reporte y verificación (MRV) para garantizar la calidad y durabilidad de los créditos de carbono.

North Star sigue alineado con la metodología de almacenamiento geológico de carbono de Puro.earth y mantiene un marco riguroso de medición, reporte y verificación (MRV) para garantizar la calidad y durabilidad de los créditos de carbono. Cronograma: La decisión final de inversión (FID) está prevista para el primer trimestre de 2027. El calendario actualizado de desarrollo y puesta en marcha se definirá una vez completado el programa de perforación de prueba y obtenidos los permisos y aprobaciones regulatorias.

Acerca de North Star (Meadow Lake, Saskatchewan)

North Star combina tecnología BECCS con el actual MLTC Bioenergy Centre. El proyecto está diseñado para capturar CO₂ biogénico generado a partir de biomasa utilizada para producir energía, comprimirlo y transportarlo hasta un pozo de inyección dedicado, lo que permite garantizar su almacenamiento geológico seguro y permanente y generar créditos de eliminación de carbono duraderos. Tras una evaluación preliminar, North Star se incluyó como “Future Facility” en la plataforma de Puro.earth y se destaca en Canadá por su pertenencia a comunidades indígenas y su enfoque en generar beneficios concretos para la comunidad. Para más información sobre el proyecto North Star, visite https://www.carbonalpha.com/northstar.

Acerca de Meadow Lake Tribal Council

El MLTC se fundó en 1981 y representa a nueve Primeras Naciones del noroeste de Saskatchewan. Invierte en empresas para participar de manera activa en la economía provincial y promover la reconciliación económica en esta región rural y remota. El 100 % de los beneficios se destina a las nueve Primeras Naciones, lo que permite fomentar el crecimiento económico local y fortalecer la educación en las reservas, la salud, los programas para jóvenes y adultos mayores, la vivienda y otras necesidades sociales e infraestructura comunitaria.

Acerca de Svante

Svante es una empresa líder en soluciones de captura y eliminación de carbono, impulsada por un propósito claro. La empresa fabrica filtros nanoestructurados y equipos modulares de contacto rotativo que capturan y eliminan CO 2 de emisiones industriales y del aire de manera ambientalmente responsable. Svante forma parte del Salón de la Fama Global Cleantech 100 2025 y figura en el ranking de TIME & Statista de las principales empresas de tecnología limpia de 2025. Para más información, visite www.svanteinc.com.

Acerca de Carbon Alpha

Carbon Alpha es un referente canadiense en eliminación de dióxido de carbono, especializado en el diseño, desarrollo y operación de proyectos BECCS que generan remociones de carbono duraderas y de alta calidad. Con sede en Calgary y fundada en 2021, su equipo multidisciplinario de expertos técnicos ofrece soluciones integrales de almacenamiento de carbono, que abarcan desde estudios de factibilidad e ingeniería inicial hasta construcción, operación y generación de créditos.

