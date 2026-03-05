-

Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for cybersikkerhed gennem samarbejde med A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine tilbud inden for cybersikkerhed og teknologisk transformation gennem en samarbejdsaftale med A3Sec, et firma, der specialiserer sig i datadrevet trusselsdetektion, hændelsesrespons og exposure management.

Med hovedsæde i Spanien og kontorer i Mexico og Colombia har A3Sec mere end 14 års erfaring med at hjælpe offentlige og private organisationer inden for finans, telekommunikation, energi, den offentlige sektor og erhvervslivet med at sikre deres digitale aktiver. Virksomheden driver sit Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®) døgnet rundt med et team på over 180 cybersikkerhedseksperter og betjener mere end 280 kunder verden over. Firmaet leverer integrerede cybersikkerhedstjenester, herunder managed detection and response, cybertelemetri, trusselsanalyse og krisestyring, og hjælper kunder med at styrke deres robusthed og omdanne risiko til en strategisk fordel, samtidig med at de effektivt håndterer eksponering og minimerer risiko.

"Vores formål har altid været at beskytte det digitale miljø gennem innovation og ansvarlighed," sagde Javier López-Tello, administrerende direktør for og stifter af A3Sec. "Gennem Andersens globale platform og ressourcer kan vi nu levere komplette professionelle ydelser til vores kunder uden problemer."

"A3Secs datadrevne tilgang til cybersikkerhed afspejler en ny generation af problemløsning," tilføjede Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Dette samarbejde forbedrer vores evne til at levere løsninger, der styrker kundernes tillid i et stadig mere komplekst miljø."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

