Quectel y MediaTek presentan el diseño de referencia de CPE inteligente 5G-A y Wi-Fi 8 de última generación en el MWC 2026

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones integrales de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), anuncia el día de hoy el lanzamiento de un nuevo diseño de referencia de CPE inteligente que está basado en la plataforma MediaTek T930, que integra las tecnologías 5G-Advanced y Wi-Fi 8.

La solución combina la conectividad 5G-A de alto rendimiento, la fiabilidad inteligente y las capacidades avanzadas de la plataforma MediaTek T930 con la amplia experiencia de Quectel en el mercado global de Acceso Inalámbrico Fijo (FWA, por sus siglas en inglés). Más allá de centrarse simplemente en la alta velocidad, ofrece una solución totalmente integrada y todo en uno que destaca por su rendimiento excepcional, su estabilidad ultraalta y su gestión inteligente de la red.

Diseñada tanto para usuarios residenciales como empresariales, la solución permite mejoras transformadoras en el acceso a banda ancha, la conectividad de oficinas móviles, las redes empresariales y las aplicaciones industriales de IoT. Impulsada por los módulos de la serie RG660MK de Quectel, la solución adopta la avanzada plataforma 5G T930 de 4 nm de MediaTek, que integra un módem 5G-A compatible con 3GPP Release 18, una CPU de cuatro núcleos y una unidad de procesamiento de red dedicada, con una profunda colaboración a nivel de chip con la tecnología Wi-Fi 8, lo que ofrece a los usuarios una experiencia de conectividad inteligente disruptiva.

"Como facilitador global en el sector de IoT, nos comprometemos a traducir las tecnologías de conectividad más avanzadas en valor para el cliente. El mercado del FWA está evolucionando desde la conectividad básica hacia experiencias diferenciadas, inteligentes y basadas en escenarios", comentó Doron Zhang, director de operaciones de Quectel Wireless Solutions. "Nuestra nueva solución inteligente desarrollada con MediaTek responde precisamente a esta tendencia, con el objetivo de convertirse en el núcleo de la red para los hogares inteligentes y las empresas digitales del futuro. De cara al futuro, Quectel seguirá profundizando en la innovación en 5G y AIoT, colaborando con socios para dotar a todas las industrias de una conectividad más avanzada e inteligente, y prosperando conjuntamente en el ecosistema de la economía digital global".

Evan Su, director general de Comunicaciones Inalámbricas de MediaTek, afirmó lo siguiente: "Estamos encantados de asociarnos con Quectel para lanzar esta solución inteligente de última generación que marca un hito. Demuestra nuestra capacidad de innovación conjunta en 5G-A, Wi-Fi 8 y otras tecnologías de vanguardia, y supone un paso clave hacia un ecosistema FWA más inteligente". Esperamos profundizar la cooperación con Quectel en investigación técnica, desarrollo de productos y creación de ecosistemas, ofreciendo soluciones de conectividad de próxima generación más sólidas y superiores para operadores y usuarios finales de todo el mundo, y dando forma conjuntamente al futuro de la banda ancha inalámbrica".

Gracias a las tecnologías 8Rx y 3Tx 5L, el diseño de referencia amplía la cobertura 5G y la eficiencia en los bordes de las celdas en un 40 %, lo que proporciona una conectividad estable y de alta velocidad incluso en zonas con señal débil y entornos densos con múltiples usuarios. Con la función L4S de MediaTek, que reduce la latencia a solo 1/20 de los sistemas tradicionales, garantiza un rendimiento ultrarrápido para juegos en la nube, control en tiempo real y videoconferencias en alta definición. Las tecnologías Wi-Fi 8, que incluyen la reutilización espacial coordinada, la formación de haces coordinada y la gestión dinámica del espectro, reducen aún más las interferencias, aumentan la eficiencia de la transmisión en más de un 25 % y aumentan el rendimiento de los dispositivos hasta en un 80 %, lo que permite que cientos de dispositivos funcionen sin problemas. Una NPU integrada añade capacidades de inteligencia periférica, como optimización autónoma, interacción de voz local y coordinación dinámica entre el extremo y la nube, transformando la red de un conducto pasivo en una plataforma inteligente y proactiva.

Con una latencia inferior al milisegundo y un rendimiento ultra fiable, permite la transmisión 8K UHD, la realidad virtual/realidad aumentada inmersiva y la conectividad perfecta de dispositivos inteligentes en todo el hogar. Para las empresas, permite una implementación rápida y flexible de banda ancha inalámbrica de alta velocidad, ideal para sucursales, sitios temporales y áreas sin infraestructura cableada. También ofrece un acceso de banda ancha rentable para regiones desatendidas, al tiempo que cumple con las estrictas exigencias de baja latencia y fiabilidad del IoT industrial, la telemedicina, la educación inteligente y la agricultura de precisión.

