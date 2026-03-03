A Andersen Consulting amplia plataforma com a Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande sua plataforma no Oriente Médio por meio de um Acordo de Colaboração com a Reach Consulting, uma empresa de transformação digital e consultoria com sede nos Emirados Árabes Unidos.

A Reach Consulting apoia organizações no impulsionamento do crescimento, gerenciamento de riscos e condução de mudanças complexas por meio de um conjunto abrangente de serviços, incluindo transformação digital, estratégia, auditoria interna e consultoria em fusões e aquisições. Com presença nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Catar e Jordânia, a empresa atende clientes dos setores público e privado por meio de entregas personalizadas, expertise multifuncional e profundo conhecimento local. A Reach Consulting combina escala com agilidade para aprimorar o desempenho operacional e a inovação da força de trabalho.

“A transformação funciona melhor quando o conhecimento local, a expertise multifuncional e a execução prática se unem”, disse Suhail Shaker, diretor administrativo da Reach Consulting. “Ao colaborar com a Andersen Consulting, combinamos nossa presença regional com a plataforma global da Andersen, permitindo que os clientes naveguem por mudanças complexas, otimizem operações e alcancem um crescimento sustentável.”

“A expertise da Reach Consulting aprimora nossa capacidade de oferecer soluções integradas de consultoria, digitais e operacionais”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Seus serviços complementam as capacidades da nossa organização, permitindo-nos apoiar os clientes com mais eficácia em meio a mudanças complexas.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

