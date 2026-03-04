Andersen Consulting erweitert seine Plattform um Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Plattform im Nahen Osten durch ein Kooperationsabkommen mit Reach Consulting, einer Firma für digitale Transformation und allgemeine Beratung mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE).

Reach Consulting unterstützt Organisationen bei der Ankurbelung von Wachstum, beim Risikomanagement und bei der Orientierung in komplexen Veränderungsprozessen mit einer umfassenden Palette von Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen digitale Transformation, Strategie und interne Revision, sowie mit Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Mit einer Präsenz, die sich über die UAE, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Jordanien erstreckt, betreut die Firma Kunden im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft durch maßgeschneiderte Bereitstellung von Diensten, bereichsübergreifende Expertise und vertiefte Kenntnis lokaler Gegebenheiten. Reach Consulting verbindet Skalierung mit Agilität zur Steigerung der operativen Leistung und der Workforce-Innovation.

“Transformation funktioniert am besten, wenn Kenntnisse lokaler Gegebenheiten, bereichsübergreifende Expertise und praktische Ausführung zusammenkommen”, sagte Suhail Shaker, Managing Director von Reach Consulting. “Durch die Kooperation mit Andersen Consulting verbinden wir unsere regionale Präsenz mit der globalen Plattform von Andersen. Das versetzt die Kunden in die Lage, sich in komplexen Veränderungsprozessen zu orientieren, Betriebsabläufe zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu schaffen.”

“Die Expertise von Reach Consulting verbessert unsere Fähigkeit zur Bereitstellung integrierter Beratungsdienste sowie digitaler und operativer Lösungen”, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. “Die Dienstleistungsangebote von Reach Consulting ergänzen die Fähigkeiten unseres Unternehmens und erlauben es uns, die Kunden effektiver durch komplexe Veränderungsprozesse zu begleiten.”

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

