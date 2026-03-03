Services financiers Innovation CIBC accorde un capital de croissance à Gradient AI

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’il a accordé un financement de capital de croissance à Gradient AI (Gradient). Ce financement soutiendra les plans de croissance et les initiatives de développement de la société afin de mieux servir les clients et de relever les défis en constante évolution dans le secteur de l’assurance.

Gradient est un fournisseur de logiciels d’entreprise de premier plan fondés sur des solutions d’intelligence artificielle dans le secteur de l’assurance. Les solutions de la société contribuent à améliorer les ratios de pertes et la rentabilité en prédisant les risques d’approbation et de réclamation avec une plus grande précision, ainsi qu’en réduisant les délais de génération de la tarification et les frais de règlement grâce à une automatisation intelligente.

« Bien que nous soyons ravis d’obtenir cet investissement de Services financiers Innovation CIBC, c’est maintenant à nous de continuer à relever les défis du secteur en améliorant notre plateforme et en offrant une valeur inégalée à nos clients », a déclaré Stan Smith, chef de la direction de Gradient AI. « Les assureurs utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour leur évaluation du risque, mais des défis se présentent encore. Nous visons à les aider à atteindre leurs objectifs en automatisant les processus, en réduisant les coûts et en améliorant considérablement les résultats. »

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Gradient AI et de la soutenir alors qu’elle poursuit son expansion sur le marché et l’élaboration de solutions de transformation dans le secteur de l’assurance », a déclaré George Bixby, directeur en chef, Services financiers Innovation CIBC. « L’approche innovante de l’équipe pour tirer parti de l’intelligence artificielle transforme la façon dont les assureurs évaluent les risques, gèrent les réclamations et apportent de la valeur à leurs clients. »

Gradient est soutenue par Centana Growth Partners, MassMutual Ventures, Sandbox Insurtech Ventures et Forte Ventures.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC possède 25 ans d’expérience spécialisée dans les entreprises technologiques et de sciences de la vie en phase de croissance dans toute l’Amérique du Nord; c’est une équipe qui fait ses preuves depuis plus longtemps que la plupart des banques. Elle gère actuellement plus de 11 milliards de dollars de fonds, notamment dans les domaines des sciences de la vie, des soins de santé et des technologies propres, ainsi qu’auprès d’investisseurs et d’entrepreneurs. Au cours des six dernières années et demie, ses membres ont aidé plus de 700 entreprises financées par le capital de risque et le capital d’investissement. La banque mène ses activités d’exploitation à 14 emplacements à travers le monde, situés à San Francisco, Menlo Park, New York, Toronto, Londres, Austin, Boston, Chicago, Seattle, Vancouver, Montréal, Atlanta, Reston et Durham. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour entamer la conversation. cibc.com/servicesfinanciersinnovation.

À propos de Gradient AI

Gradient AI est un fournisseur de premier plan de solutions d’intelligence artificielle éprouvées pour le secteur de l’assurance. Ces solutions améliorent les ratios de pertes et la rentabilité en prédisant les risques d’approbation et de réclamation avec une plus grande précision, ainsi qu’en réduisant les délais de génération de la tarification et les frais de règlement grâce à une automatisation intelligente. Contrairement à d’autres solutions qui utilisent un ensemble limité de données en matière de réclamations et d’approbation, la plateforme logicielle sous forme de service (SaaS) de Gradient AI s’appuie sur un vaste lac de données sectorielles comprenant des dizaines de millions de polices et de réclamations. Celle-ci intègre également de nombreuses autres fonctionnalités, notamment des renseignements économiques, médicaux, géographiques et démographiques. Sa clientèle compte parmi les sociétés d’assurance, les AGP, les SGP, les administrateurs tiers, les fonds communs de risque, les agences de location de personnel permanent et les grands employeurs autoassurés les plus reconnus dans toutes les principales catégories d’assurance. En utilisant les solutions de Gradient AI, les assureurs de toutes les branches obtiennent un meilleur rendement par rapport au risque. Pour en savoir plus sur Gradient AI, consultez le https://www.gradientai.com ou suivez la société sur LinkedIn.