Andersen Consulting与Reach Consulting合作拓展业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与总部位于阿联酋的数字化转型和咨询公司Reach Consulting签署合作协议，在中东拓展其业务平台。

Reach Consulting凭借涵盖数字化转型、战略、内部审计和并购咨询的全面服务组合，助力企业推动增长、管理风险并应对复杂变革。该公司的业务遍及阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔和约旦，通过定制化交付、跨职能专业能力和深厚的本地洞察，为公共和私营部门的客户提供服务。Reach Consulting兼顾规模和灵活性，致力于推动运营绩效提升和员工创新。

Reach Consulting董事总经理Suhail Shaker表示：“当本地洞察、跨职能专业能力和实际执行相结合时，转型才能达到最佳效果。通过与Andersen Consulting合作，我们将自身的区域布局和Andersen的全球平台相结合，帮助客户应对复杂变革、优化运营并释放可持续增长动力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Reach Consulting的专业能力提升了我们提供综合咨询、数字化和运营解决方案的能力。他们的服务与我们的能力形成互补，使我们能够更有效地支持客户应对复杂变革。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

