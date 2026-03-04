Harrison.ai continua a sviluppare l'ecosistema di Open Platform, e dà il benvenuto a quattro nuovi partner IA

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--In seguito al lancio della sua soluzione Open Platform lo scorso anno, Harrison.ai ha annunciato oggi che altre quattro aziende IA, AIRAmed, Koios Medical, Lunit e Nanox AI, parteciperanno alla Harrison.ai Open Platform.

Questa espansione rispecchia la missione della piattaforma di offrire alle aziende sanitarie un accesso flessibile a soluzioni IA di alta qualità per soddisfare le loro esigenze cliniche e operative senza le tradizionali maggiorazioni e commissioni del marketplace.

La Open Platform è stata creata per garantire una scelta più ampia e maggiore trasparenza nell'adozione dell'IA per imaging medico. Con questi nuovi partner, la piattaforma ora offre un ampio ventaglio di soluzioni IA per raggi X, TAC, risonanza magnetica, mammografia ed ecografia tra cui i clienti potranno scegliere, oltre alle soluzioni native di Harrison.ai.

Ciascun partner offre competenze in diversi ambiti dell'imaging, per aiutare le organizzazioni in ambito sanitario a valutare gli strumenti IA in sintonia con i loro flussi di lavoro, priorità e popolazioni di pazienti specifici.

Il dott. Tobias Lindig CEO, neurologo e neuroradiologo di AIRAmed, ha affermato: "Gli ecosistemi aperti sono fondamentali per l'adozione scalabile e responsabile dell'IA in ambito medico. I fornitori di servizi sanitari dovrebbero disporre della flessibilità per selezionare le soluzioni best-in-class senza barriere commerciali o rincari. Con l'emergere di terapie modificanti il decorso della malattia dell'Alzheimer, la volumetria RM del cervello sta diventando una componente sempre più importante della stratificazione dei pazienti e della pianificazione dei trattamenti. La diagnosi precoce e differenziale affidabile è fondamentale, poiché variazioni neurodegenerative impercettibili spesso non sono visibili con la semplice valutazione visiva. Grazie alla nostra collaborazione con Harrison.ai, stiamo ampliando l'accesso a biomarcatori di imaging cerebrale obiettivi e riproducibili che si integrano perfettamente nei flussi di lavoro clinici e supportano decisioni terapeutiche informate e basate sui dati."

“A nome del team Koios, non potremmo essere più soddisfatti di poter collaborare in sintonia con i nostri amici e colleghi di Harrison.ai. Conosciamo e osserviamo il lavoro del dott. Aengus e di Dimitry Tran sin dall'inizio, e non nutriamo pertanto alcun dubbio in merito alla nostra affinità di pensiero in termini di impegno per la cura dei pazienti, accesso dei fornitori a soluzioni testate e offerta di esperienze eccellenti per pazienti e clienti", ha dichiarato Chad McClennan, Presidente & CEO, Koios Medical.

"Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Harrison.ai, a dimostrazione della nostra ambizione condivisa di promuovere l'adozione dell'IA in ambito sanitario", ha affermato Brandon Suh, Chief Executive Officer di Lunit. "La Harrison Open Platform offre una base eccezionale per presentare le soluzioni di Lunit ai clienti in mercati chiave, e siamo impazienti approfondire la nostra collaborazione, con opportunità imprenditoriali congiunte, mentre continuiamo a espandere la nostra presenza globale."

"Grazie alla nostra collaborazione con Harrison.ai, stiamo ampliando la presenza commerciale di Nanox, offrendo su larga scala soluzioni IA con valore dimostrato in situazioni reali ai fornitori di servizi sanitari, con il supporto della distribuzione di Harrison.ai in oltre 1.000 punti di assistenza sanitaria a livello globale", ha affermato Erez Meltzer, Chief Executive Officer e presidente ad interim di Nanox.

La Open Platform opera all'interno di un modello di architettura aperto con un approccio orientato al ROI del cliente e senza ricarichi per i fornitori. Harrison.ai fornisce l'infrastruttura che consente agli operatori sanitari di creare un ecosistema IA su misura per le loro esigenze, con chiarezza in termini di prezzi e valore. La piattaforma non blocca le applicazioni concorrenti che soddisfano le specifiche di virtualizzazione a container standard del settore, anche quelle che competono direttamente con le soluzioni di Harrison.ai. Le organizzazioni sanitarie effettuano l'integrazione un'unica volta tramite interfacce indipendenti dal fornitore ai propri sistemi PACS, RIS ed EHR, e hanno quindi la possibilità di accedere a un catalogo completo di applicazioni di IA.

Vista la crescita ininterrotta dell'adozione globale dell'IA per l'imaging medico, la Harrison.ai Open Platform è progettata per evolvere in parallelo ai requisiti dei clienti, promuovendo la collaborazione nell'ecosistema e aiutando le organizzazioni sanitarie a selezionare gli algoritmi che meglio rispondono alle loro esigenze.

Informazioni su Harrison.ai

Harrison.ai è un'azienda globale di tecnologie medicali che potenzia la capacità clinica e la cura dei pazienti tramite l'automazione con IA. La nostra suite di soluzioni guidata da medici e incentrata sul paziente supporta diagnosi precoci e più precise e si integra perfettamente nei flussi di lavoro clinici.

Le soluzioni di Harrison.ai sono disponibili in oltre 40 Paesi e per metà di tutti i radiologi australiani. Sono impiegate in ambito clinico presso più di 1.000 strutture sanitarie in tutto il mondo, tra cui oltre 40 NHS Trusts e tutti i reparti di pronto soccorso pubblici di Hong Kong. Con oltre 3.400 medici che utilizzano i nostri strumenti, finora Harrison.ai ha influito sulla vita di oltre 7 milioni di pazienti.

