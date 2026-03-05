-

Radian Arc, VNPT e Blacknut lanciano un'infrastruttura GPU in Vietnam, rendendo possibili i servizi di cloud gaming e IA

original Radian Arc, VNPT and Blacknut Launch GPU infrastructure in Vietnam, enabling cloud gaming and AI services

Radian Arc, VNPT and Blacknut Launch GPU infrastructure in Vietnam, enabling cloud gaming and AI services

BARCELLONA, Spagna, PERTH, Australia, PARIGI e HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Radian Arc, parte di inferX, la piattaforma cloud di intelligenza artificiale e infrastruttura GPU di Submer, ha stretto una collaborazione con VNPT e COMIT per lanciare Cloud Gaming alimentato dalla piattaforma GPU Edge Platform di Radian Arc e dal servizio globale di cloud gaming di Blacknut.

Questa implementazione amplia la collaborazione globale di cloud gaming di Radian Arc e Blacknut nel mercato vietnamita con VNPT e getta le basi per futuri servizi nativi IA e infrastrutture sovrane insieme a COMIT. L'implementazione rappresenta un punto di prova commerciale del modello GPU integrato nel vettore di Radian Arc, unendo i servizi clienti monetizzabili oggi e l'infrastruttura scalabile di IA in grado di sostenere carichi di lavoro di IA sovrana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per informazioni per i media, contattare:
Emilia Cloverdale
Direttore della comunicazione strategica
Emilia.Coverdale@submer.com

Industry:

Submer

Release Versions
EnglishSpanishFrenchItalian (Summary)Chinese Simplified

Contacts

Per informazioni per i media, contattare:
Emilia Cloverdale
Direttore della comunicazione strategica
Emilia.Coverdale@submer.com

More News From Submer

Riassunto: Tecnologia di raffreddamento Submer SmartPodX dotata di processori di 4a generazione AMD EPYC

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Come se le conferenze internazionali per il calcolo delle alte prestazioni SC22 non fossero già abbastanza attraenti, quest'anno Submer sta presentando i processori AMD EPYC di 4a Generazione che saranno immersi nel SmartPodX di Submer. Il lancio è previsto per il 15 novembre al Submer Booth #619. Submer, una forza globale emergente nella tecnologia del raffreddamento ad immersione, sta ripensando il modo in cui i centri dati funzionano con soluzioni innovat...
Back to Newsroom