Radian Arc, VNPT y Blacknut lanzan infraestructura de GPU en Vietnam para impulsar servicios de juegos en la nube e inteligencia artificial

BARCELONA, España & PERTH, Australia & PARÍS & HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Radian Arc, que forma parte de inferX, la plataforma de nube de inteligencia artificial (IA) e infraestructura de GPU desarrollada por Submer, se asoció con VNPT y COMIT para lanzar en Vietnam un servicio de juegos en la nube. La iniciativa combina la infraestructura de procesamiento con GPU integrada en redes de telecomunicaciones de Radian Arc con el servicio global de Blacknut.

Esta implementación amplía la alianza global entre Radian Arc y Blacknut al mercado vietnamita junto con VNPT y sienta las bases para futuros servicios nativos de IA e infraestructura soberana en colaboración con COMIT. Además, constituye una validación comercial del modelo de GPU integradas directamente en redes de operadores, al combinar servicios de consumo que generan ingresos en el presente con una infraestructura escalable preparada para operar cargas de IA soberanas.

“Con el alcance de mercado de VNPT y el catálogo prémium de Blacknut, acercamos la próxima generación de entretenimiento interactivo y capacidades de procesamiento directamente a los usuarios de 5G de Vietnam”, señaló David Cook, director ejecutivo de Radian Arc. “Los juegos en la nube suelen convertirse en la primera aplicación masiva para el consumidor basada en infraestructura de GPU integrada en redes de telecomunicaciones y sirven como punto de partida para desarrollar servicios más amplios de IA y soluciones empresariales sobre la misma plataforma soberana”.

“En Blacknut siempre celebramos trabajar junto a operadores de telecomunicaciones para llevar los juegos en la nube a nuevas audiencias. Expandirnos en Vietnam con VNPT es un paso clave para nosotros y un verdadero placer colaborar con un socio sólido y visionario”, afirmó Olivier Avaro, director ejecutivo de Blacknut. “Este lanzamiento refleja nuestra ambición compartida de hacer que los videojuegos de alta calidad sean accesibles para todos, en cualquier dispositivo y sin barreras”.

A partir de este lanzamiento, los usuarios de VNPT pueden jugar de forma instantánea a más de 1000 títulos prémium de PC y consola del catálogo de Blacknut, disponibles en línea y accesibles desde dispositivos móviles, televisores inteligentes y computadoras, sin necesidad de hardware costoso ni descargas. El servicio se integra en los planes de datos para consumidores de VNPT, lo que permite acceder a los juegos en la nube como parte de los paquetes de conectividad existentes.

La alianza también prepara el despliegue de los puntos de presencia de IA (AI PoPs) de Radian Arc en Vietnam como parte de su modelo de infraestructura soberana de IA. Estas implementaciones locales de GPU están diseñadas para ofrecer capacidad segura de inferencia de IA dentro del país a gobiernos, empresas y desarrolladores, garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales de residencia de datos y ofrecer un procesamiento de baja latencia.

“Esta colaboración marca un hito para VNPT en la expansión del ecosistema de medios digitales de Vietnam”, afirmó Nguyen Duc Hung, director de VNPT. “Al combinar la sólida plataforma de medios digitales de VNPT con la infraestructura de GPU integrada en redes de telecomunicaciones de Radian Arc y el amplio catálogo de Blacknut, ofrecemos a los consumidores vietnamitas experiencias de juegos en la nube de última generación y, al mismo tiempo, abrimos el camino para futuras innovaciones en IA y entretenimiento digital”.

Por su parte, Le Hong Son, presidente y director ejecutivo de COMIT, afirmó: “En nuestro proceso de transformación hacia una empresa digital de nueva generación, en COMIT nos enorgullece actuar como socio integrador para llevar a Vietnam servicios de juegos en la nube respaldados por una de las plataformas de infraestructura de GPU más avanzadas del mundo. Esta alianza refleja nuestra visión: ofrecer hoy experiencias de entretenimiento de última generación y, al mismo tiempo, sentar bases tecnológicas sólidas para el desarrollo de infraestructura soberana de IA y futuros servicios en la nube”.

Este lanzamiento se inscribe en la estrategia de expansión de Radian Arc en el sudeste asiático, tras despliegues similares en India, Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia. Como parte de inferX y Submer, la empresa avanza en la construcción de una plataforma unificada de inteligencia artificial que combina capacidad de procesamiento con GPU en redes de operadores, servicios de nube de IA e infraestructura diseñada para asegurar soberanía tecnológica, alto rendimiento y eficiencia energética.

Acerca de Radian Arc, inferX y Submer Technologies

Radian Arc ofrece una plataforma de procesamiento con GPU integrada en redes de telecomunicaciones, ya implementada en más de 70 operadores y clientes de infraestructura en todo el mundo. La solución permite realizar inferencia de inteligencia artificial de baja latencia directamente dentro de las redes, bajo esquemas de soberanía de datos. Radian Arc es un pilar central de inferX, la plataforma de nube de IA y de IA como servicio (AI-as-a-Service) de Submer, que permite desplegar, operar y monetizar soluciones de inteligencia artificial en entornos empresariales, de nube a gran escala y de telecomunicaciones. Con más de una década de liderazgo en tecnología de refrigeración líquida, Submer diseña, construye y gestiona infraestructura de centros de datos preparada para IA, con un enfoque integral que abarca todas las etapas del proceso.

En conjunto, Radian Arc, inferX y Submer ofrecen una plataforma unificada de inteligencia artificial que integra capacidad de procesamiento con GPU en redes de operadores, servicios de nube de IA e infraestructura modular de alta densidad, diseñada para garantizar soberanía tecnológica, alto rendimiento y eficiencia energética. Más información en radianarc.io e inferX.com.

Acerca de Blacknut

Blacknut es el principal servicio independiente de juegos en la nube orientado al público general. Se distribuye tanto en modalidad directa al consumidor como en formato B2B, a través de proveedores de servicios de internet (ISP), fabricantes de dispositivos, plataformas OTT y empresas de medios. La empresa ofrece el catálogo más amplio de juegos prémium, con más de 1000 títulos disponibles gracias a más de 150 acuerdos de licencia cuidadosamente seleccionados para toda la familia, todos incluidos en una suscripción mensual. El servicio está disponible en más de 65 países de Europa, Asia, América Latina, Medio Oriente y Norteamérica y funciona en una amplia variedad de dispositivos, incluidos teléfonos móviles, decodificadores y televisores inteligentes. Más información en www.blacknut.com.

Acerca de VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) es el principal proveedor de servicios digitales de Vietnam y un actor clave en la transformación digital del país. Con un ecosistema sólido e integrado que abarca servicios móviles de alta velocidad (5G), fibra al hogar y la plataforma de televisión digital MyTV, VNPT brinda servicios a millones de clientes individuales y hogares en todo el territorio. Al liderar el lanzamiento de juegos en la nube en sus tres segmentos principales, VNPT redefine el entretenimiento en el hogar y acerca experiencias digitales de nivel internacional y soluciones tecnológicas innovadoras a cada familia vietnamita.

Acerca de COMIT

Desde su fundación, COMIT se consolidó como un proveedor regional de referencia en servicios y soluciones de telecomunicaciones, que incluyen pruebas y medición, planificación y optimización de redes de acceso radioeléctrico (RAN) y sistemas de soporte BSS/OSS. Con un equipo profesional dinámico y creativo, respaldado por una dirección con amplia experiencia y filiales en Vietnam, Myanmar y Filipinas, COMIT presta servicios a clientes en el sudeste asiático y África y avanza en nuevas áreas como fábricas inteligentes y soluciones de seguridad habilitadas por inteligencia artificial.

Actualmente, COMIT evoluciona hacia una empresa digital de nueva generación y se posiciona como socio integrador estratégico en tecnologías avanzadas en el sudeste asiático. Especializada en el despliegue e integración de infraestructura de GPU de clase mundial, la empresa impulsa servicios de juegos en la nube y desarrollos de IA soberana a través de alianzas estratégicas que garantizan residencia de datos, baja latencia e innovación preparada para el futuro de la economía digital de Vietnam.

