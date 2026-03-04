-

Connect44 elige Sitetracker para mejorar la eficiencia y la escalabilidad de las implementaciones de fibra y tecnología inalámbrica

MONTCLAIR, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, líder mundial en administración completa del ciclo de losactivos para infraestructuras críticas, ha anunciado hoy que Connect44 ha elegido Sitetracker para facilitar la ejecución de sus proyectos de redes de fibra y tecnología inalámbrica en Alemania, Reino Unido y la organización de PMO. Al consolidar la ejecución de los proyectos, la recolección de los datos de campo y la generación de informes en una única plataforma, Connect44 apunta a acelerar la velocidad de entrega, reducir el riesgo operativo y consolidar el rendimiento financiero a medida que amplía su negocio de implementación y servicios administrados.

Connect44 presta servicios administrados, servicios profesionales y de consultoría de recursos para los operadores de telecomunicaciones y brinda servicios de asistencia técnica para las redes, desde la planificación y el diseño hasta la implementación, las operaciones y la optimización.

