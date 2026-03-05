Radian Arc、VNPT和Blacknut在越南推出GPU基礎架構，為雲端遊戲和AI服務提供支援

西班牙巴塞隆納、澳洲珀斯、巴黎和越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Submer旗下AI雲端和GPU基礎架構平台inferX下屬的Radian Arc已與VNPT和COMIT達成合作，共同推出由Radian Arc GPU邊緣平台和Blacknut全球雲端遊戲服務提供支援的雲端遊戲業務。

此次與VNPT合作的部署將Radian Arc和Blacknut的全球雲端遊戲合作擴展至越南市場，並與COMIT共同為未來的AI原生服務和自主可控基礎架構奠定基礎。該部署是Radian Arc營運商內建式GPU模式的商業驗證，將當下可變現的消費服務與可支援自主AI工作負載的可擴充AI基礎架構相結合。

Radian Arc執行長David Cook表示：「憑藉VNPT的市場佈局和Blacknut的優質遊戲庫，我們正將下一代互動娛樂和運算直接帶給越南的5G使用者。雲端遊戲通常是邊緣GPU基礎架構的第一個大規模消費級應用，它為在同一自主平台上建構更廣泛的AI和企業服務奠定了基礎。」

Blacknut執行長Olivier Avaro表示：「Blacknut始終欣然與電信營運商攜手合作，將雲端遊戲帶給新的使用者群體。與VNPT合作進入越南市場對我們而言是重要的一步，非常榮幸能與如此強大且具有前瞻性的合作夥伴合作。此次合作體現了我們共同的願景，即讓所有人都能無障礙地跨裝置享受優質遊戲。」

透過此次合作，VNPT使用者可直接在行動裝置、智慧型電視和PC上暢玩Blacknut精選遊戲庫中的超過1000款優質PC和主機級遊戲，無需購買昂貴硬體或下載。該服務與VNPT消費流量套餐搭售，客戶可使用其現有連網套餐順暢進入雲端遊戲。

此次合作還為Radian Arc在越南全境部署AI接取點(AI PoP)奠定基礎，此為其AI自主基礎架構模式的一部分。這些在地化GPU部署旨在為政府、企業和開發者提供安全的境內AI推理能力，確保符合國家資料駐留要求，同時提供低延遲效能。

VNPT總監Nguyen Duc Hung先生表示：「此次合作是VNPT擴充越南數位媒體生態系統的重要里程碑。透過將VNPT強大的數位媒體平台與Radian Arc的GPU驅動邊緣運算和Blacknut豐富的遊戲庫相結合，我們為越南消費者帶來尖端的雲端遊戲體驗，同時為未來AI和數位娛樂創新奠定基礎。」

COMIT董事長兼執行長Le Hong Son先生表示：「隨著我們發展成為下一代數位企業，COMIT很榮幸以整合合作夥伴的身分，將全球最先進的GPU基礎架構平台驅動的雲端遊戲服務帶到越南。此次合作體現了我們的全新願景：為當今使用者提供下一代娛樂體驗，同時為自主AI基礎架構和未來雲端服務打造堅實的技術基礎。」

此次合作是Radian Arc更廣泛東南亞擴張策略的一部分，此前公司已在印度、馬來西亞、新加坡、泰國和印尼部署GPU邊緣節點。隸屬於inferX和Submer的Radian Arc正在該地區建構統一的從核心到邊緣AI平台，融合營運商邊緣GPU運算、AI雲端服務以及專為保障自主性、高效能和高能效而設計的基礎架構。

- 完 –

關於Radian Arc、inferX和Submer Technologies

Radian Arc提供營運商內建式GPU邊緣運算平台，已在全球70多家電信和邊緣客戶中部署，支援在電信網路內直接實現低延遲、自主可控的AI推理。Radian Arc是inferX的核心支柱，inferX是Submer的AI雲端和AI即服務平台，支援AI工作負載在企業、超大規模和電信環境中的部署、營運和變現。憑藉十多年來在液冷領域的領先地位，Submer設計、建造和管理AI就緒的資料中心基礎架構，提供全面的端對端服務。

Radian Arc、inferX和Submer共同提供統一的從核心到邊緣AI平台，融合營運商邊緣GPU運算、AI雲端服務和模組化高密度基礎架構。如欲瞭解更多資訊，請造訪radianarc.io和inferX.com。

關於Blacknut

Blacknut是全球首屈一指的專門針對大眾市場的單一業務雲端遊戲服務，透過直接針對消費者的模式和B2B模式經銷，合作夥伴包括網際網路服務提供者、裝置製造商、OTT服務和媒體公司。Blacknut提供最大規模的優質遊戲庫，透過150多項授權合作夥伴關係，精心挑選超過1000款適合全家暢玩的遊戲，且全部包含在月度訂閱中。該服務涵蓋歐洲、亞洲、拉丁美洲、中東和北非以及北美的超過65個國家，支援包括手機、機上盒和智慧型電視在內的多種裝置。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.blacknut.com。

關於VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)是越南首屈一指的數位服務提供者，走在該國數位化轉型尖端。憑藉涵蓋高速行動(5G)、光纖到戶和MyTV數位電視平台的強大、順暢生態系統，VNPT服務全國數百萬個人和家庭使用者。透過率先為三大核心領域推出雲端遊戲服務，VNPT持續重新定義家庭娛樂，為每個越南家庭提供世界一流的數位體驗和創新技術解決方案。

關於COMIT

自成立以來，COMIT已發展成為首屈一指的區域通訊服務和解決方案供應商，包括測試與測量、RAN規劃和最佳化、以及BSS/OSS支援系統。COMIT擁有由經驗豐富的管理團隊引領的充滿熱忱和創造力的員工，並在越南、緬甸和菲律賓設有子公司，服務東南亞和非洲客戶，並正在進軍智慧工廠和AI驅動的安全解決方案領域。

COMIT正發展成為下一代數位企業和東南亞先進技術的頂尖整合合作夥伴。COMIT專注於部署和整合世界一流的GPU基礎架構，透過策略性合作夥伴關係支援雲端遊戲和自主AI工作負載，為越南數位經濟提供資料駐留、低延遲效能和適用於未來需求的創新解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。