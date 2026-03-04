-

Connect44 kiest Sitetracker voor efficiënte en schaalbare glasvezel- en draadloze uitrol

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde leider in compleet Asset Lifecycle Management voor kritieke infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat Connect44 gekozen heeft voor Sitetracker ter ondersteuning van de realisatie van zijn glasvezel- en draadloze netwerkprojecten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de PMO-organisatie. Door projectuitvoering, velddataverzameling en rapportage te consolideren op één platform, wil Connect44 de leveringssnelheid verhogen, operationele risico's verminderen en de financiële prestaties verbeteren naarmate de uitrol- en managed services-activiteiten worden opgeschaald.

Connect44 levert managed services, professionele services en resource consultancy aan telecomexploitanten en ondersteunt netwerken van planning en ontwerp tot implementatie, beheer en optimalisatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media
Kathleen Ojo
Sitetracker
press@sitetracker.com

Industry:

Sitetracker

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactpersoon voor de media
Kathleen Ojo
Sitetracker
press@sitetracker.com

More News From Sitetracker

Samenvatting: Sitetacker sluit 2025 af met een sterk momentum, productuitbreiding en een duidelijk traject voor 2026

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde marktleider op het gebied van compleet Asset Lifecycle Management voor kritieke infrastructuur, heeft vandaag sterke jaarresultaten voor 2025 bekendgemaakt. Deze resultaten worden gekenmerkt door aanhoudende klantengroei, uitbreiding naar nieuwe infrastructuurmarkten en belangrijke productinnovaties op het gebied van bedrijfsvoering, onderhoud en financieel beheer. Nu eigenaren en exploitanten van infrastructuur onder toenemende druk...

Samenvatting: Enersense kiest voor Sitetracker als platform voor 5G- en glasvezeluitbreidingsprojecten

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde leider in compleet activalevenscyclusbeheer, heeft aangekondigd dat Enersense, een toonaangevende partner voor klanten in energieoverdracht en -productie, industriële energietransitie en telecommunicatiediensten in Finland en de Baltische staten, voor Sitetracker heeft gekozen om zijn activiteiten te digitaliseren en op te schalen. De implementatie stelde Enersense in staat om verouderde systemen te vervangen, workflows te standaardi...

Samenvatting: TagEnergy kiest Sitetracker om de groei in hernieuwbare energie te versnellen

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, de wereldwijde marktleider op het gebied van compleet Asset Lifecycle Management voor kritieke infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat TagEnergy, een snelgroeiende producent van hernieuwbare energie, Sitetracker heeft gekozen om zijn activiteiten te standaardiseren en zijn portfolio uit te breiden naar meerdere markten. Deze stap bevestigt het streven van TagEnergy om op een efficiëntere manier schone energieprojecten te realiseren en tegel...
Back to Newsroom