Connect44 kiest Sitetracker voor efficiënte en schaalbare glasvezel- en draadloze uitrol

Sitetracker, de wereldwijde leider in compleet Asset Lifecycle Management voor kritieke infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat Connect44 gekozen heeft voor Sitetracker ter ondersteuning van de realisatie van zijn glasvezel- en draadloze netwerkprojecten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de PMO-organisatie. Door projectuitvoering, velddataverzameling en rapportage te consolideren op één platform, wil Connect44 de leveringssnelheid verhogen, operationele risico's verminderen en de financiële prestaties verbeteren naarmate de uitrol- en managed services-activiteiten worden opgeschaald.

Connect44 levert managed services, professionele services en resource consultancy aan telecomexploitanten en ondersteunt netwerken van planning en ontwerp tot implementatie, beheer en optimalisatie.

