Phasecraft se suma a la iniciativa de evaluaciones comparativas cuánticas de DARPA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Phasecraft, la empresa de algoritmos cuánticos líder a nivel mundial, anunció hoy que ha comenzado su trabajo en el nuevo contrato del Laboratorio de Investigación Aplicada para Inteligencia y Seguridad de la Universidad de Maryland a fin de asistir en la iniciativa de evaluaciones comparativas cuánticas en curso de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). El objetivo de esta iniciativa es evaluar si es posible lograr computación cuántica a escala de utilidad para 2033. Phasecraft se incorpora al contrato como experto técnico, y aprovechará su software y algoritmos cuánticos patentados para desarrollar estimaciones optimizadas de los requisitos de recursos para aplicaciones cuánticas, con el objetivo de aportar datos a los esfuerzos de verificación y validación del gobierno de los Estados Unidos.

