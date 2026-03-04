Andersen Consulting élargit la plateforme avec Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting étend sa plateforme au Moyen-Orient grâce à un accord de collaboration avec Reach Consulting, une société de transformation numérique et de conseil basée aux Émirats arabes unis.

Reach Consulting aide les organisations à stimuler la croissance, à gérer les risques et à naviguer dans des changements complexes grâce à une gamme complète de services, y compris la transformation numérique, la stratégie, l’audit interne et le conseil en matière de fusions et acquisitions. Avec une présence aux EAU, en Arabie saoudite, à Oman, au Qatar et en Jordanie, la société sert des clients des secteurs public et privé grâce à une prestation sur mesure, une expertise interfonctionnelle et une connaissance approfondie de la situation locale. Reach Consulting combine évolutivité et agilité pour faire progresser la performance opérationnelle et l’innovation des effectifs.

« La transformation fonctionne mieux lorsque les connaissances locales, l’expertise interfonctionnelle et l’exécution pratique se combinent », a déclaré Suhail Shaker, directeur général de Reach Consulting. « En collaborant avec Andersen Consulting, nous combinons notre présence régionale avec la plateforme internationale d’Andersen, permettant aux clients de naviguer dans des changements complexes, d’optimiser leurs opérations et de débloquer une croissance durable. »

« L’expertise de Reach Consulting améliore notre capacité à fournir des solutions intégrées de conseil, numériques et opérationnelles », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et PDG d’Andersen. « Leurs offres de services complètent les capacités de notre organisation, nous permettant de soutenir plus efficacement les clients à travers des changements complexes. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, la transformation des activités, des technologies et de l’IA, ainsi que des solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, en proposant une expertise de premier plan en conseil, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et services-conseils sur une plateforme internationale regroupant plus de 50 000 professionnels et présente dans plus de 1 000 implantations via ses cabinets membres et ses cabinets partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite et fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et cabinets partenaires à travers le monde.

