Resilience Care & InterSystems s’associent pour fluidifier les parcours de soins en oncologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--InterSystems et Resilience Care annoncent un partenariat technologique destiné à améliorer l’expérience des patients et des soignants. En combinant l’expertise de Resilience Care, acteur majeur de la télésurveillance médicale, avec InterSystems IRIS® for Health, la plateforme de données de santé InterSystems, les deux entreprises s’engagent à rendre les parcours plus fluides, plus fiables et plus humains.

Accélérer l’adoption de la télésurveillance

Pour Resilience Care, l’apport est immédiat : InterSystems IRIS for Health sert de brique d’intégration pour se connecter aux systèmes d’information hospitaliers, fiabiliser les échanges et industrialiser les flux. Cette couche d’interopérabilité accélère l’adoption de la solution de télésurveillance proposée par l’entreprise au cœur des services cliniques.

Concrètement, les rendez-vous de chimiothérapie, de chirurgie, les consultations mais aussi les examens de biologie et d’imagerie sont collectés et synchronisés automatiquement et les doubles saisies disparaissent, ce qui redonne du temps aux équipes pour le suivi et l’accompagnement des patients.

Un partenariat au service des patients et des soignants

Créée il y a cinq ans, Resilience Care s’est donné pour mission de mieux soigner et de personnaliser les parcours de soins des patients. Sa solution de télésurveillance en oncologie s’appuie sur une plateforme de suivi pour les professionnels de santé, permettant une détection précoce des effets secondaires pour une prise en charge continue et anticipée, et une application mobile pour les patients, permettant de mesurer et gérer leurs symptômes grâce à des ressources adaptées. Ce rapprochement technologique avec InterSystems est jugé stratégique pour garantir une intégration fluide et efficace avec les systèmes d’information hospitaliers.

InterSystems, éditeur mondialement reconnu pour ses solutions de gestion de données de santé, apporte la brique qui permet à Resilience Care d’assurer une connexion sans rupture avec l’écosystème existant des établissements. Cette complémentarité crée les conditions d’une adoption plus rapide des solutions numériques au cœur des services cliniques, au bénéfice des patients et des professionnels de santé.

Un déploiement en routine rapide dans les établissements de santé

La mise en production est effective depuis le mois d’octobre 2025 et plusieurs établissements de santé, en routine, sont déjà interopérés avec la solution de Resilience Care via InterSystems IRIS for Health. L’ambition est d’en matérialiser rapidement les bénéfices et d’étendre cette approche à d’autres pathologies ainsi qu’à un nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques.

En oncologie, mais aussi désormais en gastroentérologie et en psychiatrie, Resilience Care vise une transformation durable des parcours de soins, alliant efficience clinique, qualité de vie du patient et personnalisation des prises en charge.

De son côté, InterSystems crée les conditions de réussite du projet : un socle d’intégration fiable, une interopérabilité standardisée (HL7 v2, FHIR R4, IHE PAM France, HPRIM XML) et une industrialisation des déploiements, afin de rendre la trajectoire reproductible et extensible à d’autres sites.

Citations

Pierre Morichau-Beauchant, VP Oncology de Resilience Care : « Notre objectif est de remettre le patient et le soignant au cœur du parcours, en utilisant la technologie pour simplifier la pratique des professionnels de santé. Nous souhaitons réduire leur charge administrative et améliorer l'efficacité des soins, en assurant une intégration fluide entre leurs logiciels hospitaliers et nos solutions, éliminant ainsi les obstacles numériques. »

Nicolas Eiferman, Directeur Général Europe de l’Ouest et du Nord InterSystems : « Notre mission est de garantir une intégration fluide et sécurisée des données de santé, pour que les établissements puissent adopter des solutions innovantes sans perturber leur système d’information. »

Ensemble, ils placent la donnée au service du soin, pour offrir aux soignants plus de temps médical et aux patients une expérience plus sereine et personnalisée.

À propos de Resilience Care

Resilience Care est une société française fondée en 2021 avec une mission : mieux soigner. L’entreprise propose des solutions de télésurveillance en oncologie, gastroentérologie et en psychiatrie, déployées en routine auprès de plus de 25 000 patients dans plus de 170 établissements de santé, et dans le cadre de plus de 20 études cliniques académiques et industrielles. Resilience Care poursuit son ambition d’améliorer le parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques pour permettre à chacune de bénéficier du bon soin, au bon moment. Grâce à la collecte d’ePRO, la structuration et l’analyse fine des données de vie réelle, l’entreprise permet d’optimiser les prises en charge, d’enrichir la compréhension des patients en continu pendant leur parcours de soins et d’accélérer la recherche clinique. Resilience Care met ainsi la donnée au service du soin et de l’innovation thérapeutique, avec la volonté de permettre à chaque patient de bénéficier d’une médecine personnalisée.

Pour en savoir plus et suivre les actualités de Resilience Care : www.resilience.care

À propos d’InterSystems

InterSystems, un fournisseur de solutions innovantes en matière de gestion de données, fournit une plateforme de données unifiée pour le développement d’applications de nouvelle génération dans les secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie et de la supply chain dans plus de 80 pays. Nos plateformes de données résolvent les problèmes d'interopérabilité, de vitesse et d'évolutivité pour les grandes organisations du monde entier afin de concrétiser le potentiel des données et de permettre aux utilisateurs de percevoir les données de manière innovante. Créée en 1978, InterSystems s'engage à atteindre l'excellence grâce à son service client disponible 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier. Société privée basée à Boston, dans le Massachusetts, InterSystems dispose de 38 bureaux dans 28 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.InterSystems.com.