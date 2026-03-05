Andersen Consulting udvider platformen med Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform i Mellemøsten gennem en samarbejdsaftale med Reach Consulting, et digitalt transformations- og rådgivningsfirma med hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater.

Reach Consulting hjælper organisationer med at skabe vækst, håndtere risici og navigere i komplekse forandringer gennem en omfattende portefølje af ydelser, herunder digital transformation, strategi, intern revision og M&A-rådgivning. Med en tilstedeværelse i De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Oman, Qatar og Jordan betjener firmaet kunder i både den offentlige og private sektor med skræddersyede løsninger, tværfaglig ekspertise og indgående lokalkendskab. Reach Consulting kombinerer skala med agilitet for at fremme driftsresultater og innovation i arbejdsstyrken.

"Transformation fungerer bedst, når lokal indsigt, tværfaglig ekspertise og praktisk udførelse spiller sammen," udtalte Suhail Shaker, administrerende direktør for Reach Consulting. "Ved at samarbejde med Andersen Consulting kombinerer vi vores regionale tilstedeværelse med Andersens globale platform, hvilket gør det muligt for kunder at navigere i komplekse forandringer, optimere driften og skabe bæredygtig vækst."

"Reach Consultings ekspertise styrker vores evne til at levere integrerede løsninger inden for rådgivning, digitalisering og drift," udtalte Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Deres servicetilbud supplerer vores organisations kompetencer, hvilket giver os mulighed for at støtte kunder mere effektivt gennem komplekse forandringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

