-

Andersen Consulting udvider platformen med Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin platform i Mellemøsten gennem en samarbejdsaftale med Reach Consulting, et digitalt transformations- og rådgivningsfirma med hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater.

Reach Consulting hjælper organisationer med at skabe vækst, håndtere risici og navigere i komplekse forandringer gennem en omfattende portefølje af ydelser, herunder digital transformation, strategi, intern revision og M&A-rådgivning. Med en tilstedeværelse i De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Oman, Qatar og Jordan betjener firmaet kunder i både den offentlige og private sektor med skræddersyede løsninger, tværfaglig ekspertise og indgående lokalkendskab. Reach Consulting kombinerer skala med agilitet for at fremme driftsresultater og innovation i arbejdsstyrken.

"Transformation fungerer bedst, når lokal indsigt, tværfaglig ekspertise og praktisk udførelse spiller sammen," udtalte Suhail Shaker, administrerende direktør for Reach Consulting. "Ved at samarbejde med Andersen Consulting kombinerer vi vores regionale tilstedeværelse med Andersens globale platform, hvilket gør det muligt for kunder at navigere i komplekse forandringer, optimere driften og skabe bæredygtig vækst."

"Reach Consultings ekspertise styrker vores evne til at levere integrerede løsninger inden for rådgivning, digitalisering og drift," udtalte Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Deres servicetilbud supplerer vores organisations kompetencer, hvilket giver os mulighed for at støtte kunder mere effektivt gennem komplekse forandringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for cybersikkerhed gennem samarbejde med A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine tilbud inden for cybersikkerhed og teknologisk transformation gennem en samarbejdsaftale med A3Sec, et firma, der specialiserer sig i datadrevet trusselsdetektion, hændelsesrespons og exposure management. Med hovedsæde i Spanien og kontorer i Mexico og Colombia har A3Sec mere end 14 års erfaring med at hjælpe offentlige og private organisationer inden for finans, telekommunikation, energi, den offentlige sektor og erhvervslivet me...

Andersen Consulting styrker sit udbud inden for digital transformation med Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med den italienske virksomhed Aesys og udbygger dermed sine kompetencer inden for teknologi og systemintegration. Aesys blev stiftet i 2013 og er en virksomhed inden for digital teknologi og systemintegration, der leverer komplette it-løsninger. De kombinerer ekspertise inden for softwareudvikling, cloud computing, machine learning og cybersikkerhed med en stærk historik inden for systemintegration til bank- og b...

Andersen Consulting udvider sine kompetencer med Assure Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform med tilføjelsen af samarbejdspartneren Assure Consulting, et tysk managementkonsulentfirma med speciale i projektledelse og projektporteføljestyring. Assure Consulting blev grundlagt i 2003 og hjælper organisationer med at gennemføre komplekse projekter og transformationer. Firmaet hjælper kunder med at etablere og drive projektkontorer (PMO'er), styrke governance og porteføljestyring samt anvende klassiske, agile eller hy...
Back to Newsroom