Quectel und MediaTek präsentieren auf dem MWC 2026 das Referenzdesign für intelligente CPE-Geräte der nächsten Generation mit 5G-A und Wi-Fi 8

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Einführung eines neuen intelligenten CPE-Referenzdesigns auf Basis der MediaTek T930-Plattform bekannt, das 5G-Advanced- und Wi-Fi 8-Technologien integriert.

In der Lösung werden die leistungsstarke 5G-A-Konnektivität, intelligente Zuverlässigkeit und fortschrittliche Funktionen der MediaTek T930-Plattform mit Quectels umfassender Expertise auf dem globalen Markt für Fixed Wireless Access (FWA) integriert. Über eine schlichte Fokussierung auf hohe Geschwindigkeit hinaus bietet sie eine vollständig integrierte All-in-One-Lösung mit außergewöhnlicher Leistung, extrem hoher Stabilität und intelligentem Netzwerkmanagement.

Die Lösung wurde sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmen entwickelt und ermöglicht transformative Verbesserungen in den Bereichen Breitbandzugang, mobile Bürokonnektivität, Unternehmensnetzwerke und industrielle IoT-Anwendungen. Die Lösung basiert auf den Modulen der RG660MK-Serie von Quectel und nutzt die fortschrittliche 4-nm-T930-5G-Plattform von MediaTek. Sie integriert ein 3GPP Release 18-konformes 5G-A-Modem, eine Quad-Core-CPU und eine dedizierte Netzwerkverarbeitungseinheit und arbeitet auf Chip-Ebene eng mit der Wi-Fi 8-Technologie zusammen, um den Nutzern ein bahnbrechendes intelligentes Konnektivitätserlebnis zu bieten.

„Als globaler Wegbereiter in der IoT-Branche sind wir bestrebt, modernste Konnektivitätstechnologien in Kundennutzen umzusetzen. Der FWA-Markt entwickelt sich von einer einfachen Konnektivität hin zu differenzierten, intelligenten und szenariobasierten Erfahrungen“, kommentierte Doron Zhang, COO von Quectel Wireless Solutions. „Unsere neue intelligente Lösung, die gemeinsam mit MediaTek entwickelt wurde, reagiert genau auf diesen Trend und zielt darauf ab, zum zentralen Netzwerk-Hub für zukünftige Smart Homes und digitale Unternehmen zu werden. Auch in Zukunft wird Quectel seine Innovationen im Bereich 5G und AIoT weiter vorantreiben, mit Partnern zusammenarbeiten, um allen Branchen fortschrittlichere und intelligentere Konnektivität zu ermöglichen, und gemeinsam das globale Ökosystem der digitalen Wirtschaft zu fördern.“

Evan Su, General Manager für drahtlose Kommunikation bei MediaTek, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Quectel, um diese bahnbrechende intelligente Lösung der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Damit demonstrieren wir unsere gemeinsamen Innovationsstärken in den Bereichen 5G-A, Wi-Fi 8 und anderen Spitzentechnologien und machen einen bedeutenden Schritt in Richtung eines intelligenteren FWA-Ökosystems. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Quectel in den Bereichen technische Forschung, Produktentwicklung und Aufbau von Ökosystemen zu vertiefen, um globalen Betreibern und Endnutzern leistungsstärkere und überlegene Konnektivitätslösungen der nächsten Generation zu bieten und gemeinsam die Zukunft des drahtlosen Breitbandinternets zu gestalten.“

Das Referenzdesign basiert auf den Technologien 8Rx und 3Tx 5L und erweitert die 5G-Abdeckung und die Effizienz am Zellenrand um 40 %. Damit bietet es selbst in Gebieten mit schwachem Signal und in Umgebungen mit vielen Nutzern eine stabile Hochgeschwindigkeitsverbindung. Mit der L4S-Funktion von MediaTek, die die Latenz auf nur 1/20 herkömmlicher Systeme reduziert, wird eine extrem reaktionsschnelle Leistung für Cloud-Gaming, Echtzeitsteuerung und HD-Videokonferenzen gewährleistet. Wi-Fi 8-Technologien, darunter Coordinated Spatial Reuse, Coordinated Beamforming und dynamisches Spektrummanagement, reduzieren Interferenzen weiter, steigern die Übertragungseffizienz um über 25 % und erhöhen den Gerätedurchsatz um bis zu 80 %, sodass Hunderte von Geräten reibungslos funktionieren. Eine integrierte NPU erweitert das Netzwerk um Edge-Intelligenz-Funktionen wie autonome Optimierung, lokale Sprachinteraktion und dynamische End-Edge-Cloud-Koordination und verwandelt es so von einer passiven Leitung in eine intelligente, proaktive Plattform.

Mit einer Latenzzeit von weniger als einer Millisekunde und einer äußerst zuverlässigen Leistung ermöglicht es 8K-UHD-Streaming, immersive VR/AR und nahtlose Konnektivität für Smart-Geräte im gesamten Haushalt. Für Unternehmen ermöglicht es eine schnelle und flexible Bereitstellung von drahtlosem Hochgeschwindigkeits-Breitband, ideal für Zweigstellen, temporäre Standorte und Gebiete ohne kabelgebundene Infrastruktur. Es bietet außerdem kostengünstigen Breitbandzugang für unterversorgte Regionen und erfüllt gleichzeitig die strengen Anforderungen an Zuverlässigkeit und geringe Latenzzeiten, die im industriellen IoT, in der Telemedizin, im Bereich Smart Education und in der Präzisionslandwirtschaft zu erfüllen sind.

