Visa en Bridge breiden hun samenwerking uit met plannen om kaarten gekoppeld aan stablecoins in meer dan 100 landen aan te bieden

Samenwerking verdiept nu Bridge’s programma voor kaarten gekoppeld aan stablecoins wereldwijd momentum geniet

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), een wereldleider in digitale betalingen, en Bridge, een vooraanstaand stablecoininfrastructuurplatform en een bedrijf van Stripe, kondigden vandaag een uitbreiding aan van hun wereldwijde kaartuitgifteproduct dat zij voor het eerst in 2025 onthulden. Bridge stelt bedrijven en fintech-ontwikkelaars in staat om door stablecoin gesteunde Visa-kaarten aan te bieden. Via Bridge’s partnerschap met Lead Bank, kunnen deze kaarttransacties voortaan onchain met Visa worden afgewikkeld.

Sinds de lancering van kaarten gekoppeld aan stablecoins, begonnen ontwikkelaars die Bridge gebruiken snel deze Visa-kaarten over de hele wereld aan te bieden, zodat consumenten hun dagelijkse inkopen via stablecointegoeden kunnen doen bij een van Visa’s meer dan 175 miljoen verkooppunten.

