Polícia Federal Argentina soluciona rapidamente homicídio de grande repercussão com uso da tecnologia Discovery do SS8

MILPITAS, Califórnia e BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--SS8 Networks, líder mundial em extração, fusão e análise de dados investigativos e plataformas de centros de monitoramento, explica hoje como uma agência nacional de inteligência da América do Sul utilizou a Discovery da SS8 para Análise Criminal para acelerar uma investigação crucial e urgente de um homicídio complexo e de grande repercussão, ligado ao crime organizado e à exploração online na Argentina.

Os investigadores precisavam conectar provas digitais e físicas fragmentadas provenientes de dispositivos móveis, registos de telecomunicações, dados de geolocalização, transações financeiras, imagens de vigilância e atividade nas redes sociais. As ferramentas tradicionais não conseguiam correlacionar os dados fragmentados com rapidez suficiente.

Com o Discovery da SS8, a agência fundiu estas fontes em uma única visão analítica, fornecendo filtragem automatizada, análise de links em tempo real e consultas sob demanda para descobrir relações ocultas, reconstruir linhas do tempo e manter, simultaneamente, estrita segurança e conformidade.

Fornecida como uma plataforma de nuvem segura, a Discovery possibilitou a rápida ingestão de dados, reduziu a análise manual de semanas para horas e apoiou a cooperação com agências parceiras e autoridades judiciais, resultando em informações rápidas para as equipes operacionais.

"As investigações modernas exigem a capacidade de identificar conexões que, de outro modo, permaneceriam ocultas em meio a enormes volumes de provas digitais", disse o Dr. Keith Bhatia, Diretor Executivo da SS8 Networks. "Este caso demonstra como a solução de análise criminal baseada em nuvem da SS8 pode transformar dados fragmentados em informações claras e processáveis, ao proporcionar informações de impacto, ajudando os investigadores a agir com mais rapidez, cooperar com segurança e, em última análise, proteger as comunidades."

Principais resultados:

Cronograma rápido e reconstrução de rede

Correlação em tempo real entre diversas fontes de dados.

Filtragem automatizada e análise visual de links

Reconstrução de chats e compartilhamento seguro de dados com trilhas de auditoria

"Nesta investigação, rapidez e clareza foram cruciais", afirmou o Comissário-Geral Juan Manuel, da Polícia Federal Argentina. "O Discovery, da SS8, permitiu que nossas equipes integrassem dados de várias fontes, visualizassem relações entre suspeitos e reconstruíssem cronologias. Isto melhorou significativamente nossa capacidade de priorizar pistas, apoiar e acelerar o processo judicial com provas consistentes."

A Discovery ajudou os investigadores a passar da revisão reativa de provas para a inteligência proativa, acelerando o caminho para informações práticas.

