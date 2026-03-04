Polícia Federal Argentina soluciona rapidamente homicídio de grande repercussão com uso da tecnologia Discovery do SS8
Reduzindo o tempo de análise de provas de semanas para horas e permitindo ao mesmo tempo uma cooperação segura entre instituições
MILPITAS, Califórnia e BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--SS8 Networks, líder mundial em extração, fusão e análise de dados investigativos e plataformas de centros de monitoramento, explica hoje como uma agência nacional de inteligência da América do Sul utilizou a Discovery da SS8 para Análise Criminal para acelerar uma investigação crucial e urgente de um homicídio complexo e de grande repercussão, ligado ao crime organizado e à exploração online na Argentina.
Os investigadores precisavam conectar provas digitais e físicas fragmentadas provenientes de dispositivos móveis, registos de telecomunicações, dados de geolocalização, transações financeiras, imagens de vigilância e atividade nas redes sociais. As ferramentas tradicionais não conseguiam correlacionar os dados fragmentados com rapidez suficiente.
Com o Discovery da SS8, a agência fundiu estas fontes em uma única visão analítica, fornecendo filtragem automatizada, análise de links em tempo real e consultas sob demanda para descobrir relações ocultas, reconstruir linhas do tempo e manter, simultaneamente, estrita segurança e conformidade.
Fornecida como uma plataforma de nuvem segura, a Discovery possibilitou a rápida ingestão de dados, reduziu a análise manual de semanas para horas e apoiou a cooperação com agências parceiras e autoridades judiciais, resultando em informações rápidas para as equipes operacionais.
"As investigações modernas exigem a capacidade de identificar conexões que, de outro modo, permaneceriam ocultas em meio a enormes volumes de provas digitais", disse o Dr. Keith Bhatia, Diretor Executivo da SS8 Networks. "Este caso demonstra como a solução de análise criminal baseada em nuvem da SS8 pode transformar dados fragmentados em informações claras e processáveis, ao proporcionar informações de impacto, ajudando os investigadores a agir com mais rapidez, cooperar com segurança e, em última análise, proteger as comunidades."
Principais resultados:
- Cronograma rápido e reconstrução de rede
- Correlação em tempo real entre diversas fontes de dados.
- Filtragem automatizada e análise visual de links
- Reconstrução de chats e compartilhamento seguro de dados com trilhas de auditoria
"Nesta investigação, rapidez e clareza foram cruciais", afirmou o Comissário-Geral Juan Manuel, da Polícia Federal Argentina. "O Discovery, da SS8, permitiu que nossas equipes integrassem dados de várias fontes, visualizassem relações entre suspeitos e reconstruíssem cronologias. Isto melhorou significativamente nossa capacidade de priorizar pistas, apoiar e acelerar o processo judicial com provas consistentes."
A Discovery ajudou os investigadores a passar da revisão reativa de provas para a inteligência proativa, acelerando o caminho para informações práticas.
Sobre a SS8 Networks
A SS8 Networks é líder mundial em inteligência jurídica e de localização, auxiliando agências de aplicação da lei a transformar dados em informações processáveis. As soluções da SS8 permitem que investigadores descubram informações cruciais, acelerem investigações e protejam comunidades, enquanto auxiliam provedores de serviços de comunicação a satisfazer os requisitos regulatórios de interceptação legal e serviços de localização. Saiba mais em www.SS8.com ou siga-nos no LinkedIn.
