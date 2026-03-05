Radian Arc, VNPT sowie Blacknut nehmen in Vietnam eine GPU-Infrastruktur in Betrieb und schaffen damit die Grundlage für Cloud-Gaming sowie KI-Dienste

BARCELONA, Spanien & PERTH, Australien & PARIS & HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Radian Arc, Teil von inferX, Submers Plattform für KI-Cloud- und GPU-Infrastruktur, hat gemeinsam mit VNPT und COMIT ein Cloud-Gaming-Angebot eingeführt, das auf Radian Arcs GPU Edge Platform sowie Blacknuts globalem Cloud-Gaming-Dienst basiert.

Mit dieser Einführung weiten Radian Arc sowie Blacknut ihre globale Cloud-Gaming-Partnerschaft mit VNPT auf den vietnamesischen Markt aus und schaffen zusammen mit COMIT die Grundlage für künftige KI-basierte Dienste sowie souveräne Infrastruktur. Zugleich liefert die Einführung einen kommerziellen Beleg für Radian Arcs GPU-Modell, das direkt in Netzbetreiberinfrastrukturen integriert ist: Es verbindet bereits heute vermarktbare Endkundendienste mit einer skalierbaren KI-Infrastruktur, die auch souveräne KI-Workloads unterstützen kann.

„Mit der Marktreichweite von VNPT und dem Premium-Spielekatalog von Blacknut bringen wir die nächste Generation interaktiver Unterhaltung sowie moderner Rechenkapazität direkt zu Vietnams 5G-Nutzern“, sagte David Cook, Geschäftsführer von Radian Arc. „Cloud-Gaming ist oft die erste große Endkundenanwendung für Edge-GPU-Infrastruktur und schafft damit die Grundlage für breiter angelegte KI- sowie Unternehmensdienste auf derselben souveränen Plattform.“

„Bei Blacknut freuen wir uns immer, Hand in Hand mit Telekommunikationsanbietern zusammenzuarbeiten, um Cloud-Gaming neuen Zielgruppen zugänglich zu machen. Die Expansion nach Vietnam gemeinsam mit VNPT ist für uns ein wichtiger Schritt und die Zusammenarbeit mit einem so starken sowie zukunftsorientierten Partner freut uns sehr“, sagte Olivier Avaro, Geschäftsführer von Blacknut. „Dieser Start spiegelt unseren gemeinsamen Anspruch wider, hochwertiges Gaming für alle, über verschiedene Geräte hinweg und ohne Hürden zugänglich zu machen.“

Durch diese Einführung können VNPT-Nutzer mehr als 1000 Premium-Spiele in PC- und Konsolenqualität aus Blacknuts zusammengestellten Katalog direkt auf Mobilgeräten, Smart-TVs sowie Pcs streamen und spielen, ohne teure Hardware oder Downloads. Der Dienst wird zusammen mit den Datentarifen für Privatkunden von VNPT angeboten, sodass Kunden nahtlosen Zugang zu Cloud-Gaming als Teil ihrer bestehenden Tarife erhalten.

Die Partnerschaft schafft außerdem die Grundlage für Radian Arcs AI Points of Presence (AI PoPs) in ganz Vietnam als Teil seines Modells für souveräne KI-Infrastruktur. Diese lokalen GPU-Installationen sind darauf ausgelegt, Behörden, Unternehmen sowie Entwicklern sichere Kapazitäten für KI-Inferenz im Land bereitzustellen, nationale Vorgaben zur Datenspeicherung im Inland einzuhalten und gleichzeitig niedrige Latenzen zu ermöglichen.

„Diese Zusammenarbeit ist für VNPT ein bedeutender Meilenstein beim Ausbau des digitalen Medienökosystems Vietnams“, sagte Herr Nguyen Duc Hung, Direktor bei VNPT. „Durch die Kombination von VNPTs starker digitaler Medienplattform mit Radian Arcs GPU-gestützter Edge-Infrastruktur sowie Blacknuts umfangreichem Spielekatalog ermöglichen wir Verbrauchern in Vietnam modernste Cloud-Gaming-Erlebnisse und ebnen zugleich den Weg für künftige Innovationen in den Bereichen KI sowie digitale Unterhaltung.“

Herr Le Hong Son, Vorsitzender und Geschäftsführer von COMIT, sagte: „Während wir uns zu einem Digitalunternehmen der nächsten Generation weiterentwickeln, ist COMIT stolz darauf, als Integrationspartner Cloud-Gaming-Dienste nach Vietnam zu bringen, die auf der weltweit fortschrittlichsten GPU-Infrastrukturplattform basieren. Diese Partnerschaft steht beispielhaft für unsere neue Vision: Nutzern schon heute Unterhaltungserlebnisse der nächsten Generation zu bieten und zugleich eine solide technologische Grundlage für souveräne KI-Infrastruktur sowie künftige Cloud-Dienste zu schaffen.“

Diese Einführung ist Teil von Radian Arcs breiter angelegter Expansionsstrategie in Südostasien und folgt auf den Einsatz der GPU-Edge-Infrastruktur in Indien, Malaysia, Singapur, Thailand sowie Indonesien. Als Teil von inferX sowie Submer baut Radian Arc in der gesamten Region eine einheitliche KI-Plattform vom Core bis zum Edge auf und verbindet dabei GPU-Rechenleistung am Netzbetreiber-Edge, KI-Cloud-Dienste und Infrastruktur, die auf Souveränität, Leistung sowie Energieeffizienz ausgelegt ist.

– ENDE –

Informationen zu Radian Arc, inferX und Submer Technologies

Radian Arc bietet eine in Netzbetreiberinfrastrukturen integrierte GPU-Edge-Computing-Plattform, die bereits bei mehr als 70 Telekommunikations- und Edge-Kunden weltweit im Einsatz ist. Sie ermöglicht KI-Inferenz mit niedriger Latenz sowie unter Wahrung nationaler Datensouveränität direkt in Telekommunikationsnetzen. Radian Arc ist ein zentraler Baustein von inferX, Submers KI-Cloud- und AI-as-a-Service-Plattform, auf der sich KI-Workloads in Unternehmens-, Hyperscale- sowie Telekommunikationsumgebungen bereitstellen, betreiben und monetarisieren lassen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung als führender Anbieter im Bereich Flüssigkeitskühlung entwickelt, baut und betreibt Submer KI-fähige Rechenzentrumsinfrastruktur und übernimmt dafür die vollständige Verantwortung – von Anfang bis Ende.

Gemeinsam stellen Radian Arc, inferX sowie Submer eine einheitliche KI-Plattform vom Core bis zum Edge bereit, die GPU-Rechenleistung am Netzbetreiber-Edge, KI-Cloud-Dienste sowie modulare Hochdichte-Infrastruktur vereint. Weitere Informationen finden Sie auf radianarc.io und inferX.com.

Informationen zu Blacknut

Blacknut ist der weltweit führende spezialisierte Cloud-Gaming-Anbieter für Verbraucher. Das Angebot wird sowohl direkt an Endkunden als auch im B2B-Geschäft über Internetanbieter, Gerätehersteller, OTT-Dienste sowie Medienunternehmen vertrieben. Blacknut bietet den größten Katalog an Premium-Spielen mit mehr als 1000 Titeln aus über 150 sorgfältig ausgewählten Lizenzpartnerschaften für die ganze Familie, alle in einem monatlichen Abonnement enthalten. Der Dienst ist in mehr als 65 Ländern in Europa, Asien, LATAM, MENA sowie Nordamerika auf verschiedensten Geräten verfügbar, darunter Mobilgeräte, Set-Top-Boxen sowie Smart-TVs. Weitere Informationen finden Sie auf www.blacknut.com.

Informationen zu VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) ist der führende Anbieter digitaler Dienste in Vietnam und steht an der Spitze der digitalen Transformation des Landes. Mit einem leistungsstarken, nahtlosen Ökosystem, das Hochgeschwindigkeitsmobilfunk (5G), Fiber-to-the-Home sowie die digitale Fernsehplattform MyTV umfasst, betreut VNPT landesweit Millionen Privatkunden sowie Haushalte. Als Vorreiter bei der Einführung von Cloud-Gaming in allen drei Kernsegmenten definiert VNPT das Home-Entertainment weiter neu und bringt digitale Erlebnisse auf internationalem Spitzenniveau sowie innovative Technologielösungen in vietnamesische Haushalte.

Informationen zu COMIT

Seit seiner Gründung hat sich COMIT zu einem führenden regionalen Anbieter von Kommunikationsdiensten und -lösungen entwickelt, darunter Test- sowie Messtechnik, RAN-Planung und -Optimierung sowie BSS/OSS-Unterstützungssysteme. Mit engagierten und kreativen Beschäftigten, einem erfahrenen Führungsteam sowie Tochtergesellschaften in Vietnam, Myanmar und auf den Philippinen betreut COMIT Kunden in Südostasien sowie Afrika und expandiert zugleich in die Bereiche Smart Factory und KI-gestützte Sicherheitslösungen.

COMIT entwickelt sich zu einem Digitalunternehmen der nächsten Generation sowie zu einem führenden Integrationspartner für fortschrittliche Technologien in Südostasien. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung und Integration erstklassiger GPU-Infrastruktur spezialisiert und ermöglicht durch strategische Partnerschaften Cloud-Gaming sowie souveräne KI-Workloads. So schafft COMIT die Voraussetzungen für Datenspeicherung im Inland, niedrige Latenzen sowie zukunftssichere Innovationen für Vietnams digitale Wirtschaft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.