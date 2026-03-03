Quectel et MediaTek dévoilent leur design de référence pour CPE intelligents 5G-A et Wi-Fi 8 de nouvelle génération au MWC 2026

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT de bout en bout, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle conception de référence pour les CPE intelligents basée sur la plateforme MediaTek T930, qui intègre les technologies 5G-Advanced et Wi-Fi 8.

Cette solution combine la connectivité 5G-A haute performance, la fiabilité intelligente et les capacités avancées de la plateforme MediaTek T930 avec l'expertise approfondie de Quectel sur le marché mondial de l'accès fixe sans fil (FWA). Au-delà de la simple performance en débit, elle offre une solution tout-en-un entièrement intégrée, caractérisée par des performances exceptionnelles, une stabilité ultra-élevée et une gestion intelligente du réseau.

Conçue pour les utilisateurs résidentiels et professionnels, cette solution permet des améliorations transformatrices en matière d'accès haut débit, de connectivité mobile au bureau, de networking d'entreprise et d'applications IoT industrielles. Alimentée par les modules de la série RG660MK de Quectel, la solution adopte la plateforme 5G T930 4 nm avancée de MediaTek, intégrant un modem 5G-A conforme à la norme 3GPP Release 18, un processeur quadricœur et une unité de traitement réseau dédiée, avec une intégration étroite au niveau du chipset avec le Wi-Fi 8, offrant aux utilisateurs une expérience de connectivité intelligente révolutionnaire.

« En tant que acteur mondial de référence dans le secteur de l'IoT, nous nous engageons à traduire les technologies de connectivité de pointe en valeur ajoutée pour nos clients. Le marché FWA évolue, passant d'une connectivité de base à des expériences différenciées, intelligentes et basées sur des scénarios », a commenté Doron Zhang, directeur de l'exploitation de Quectel Wireless Solutions. « Notre nouvelle solution intelligente développée avec MediaTek répond précisément à cette tendance, visant à devenir le centre névralgique du réseau des futures maisons intelligentes et entreprises numériques. À l'avenir, Quectel continuera à approfondir l'innovation dans les domaines de la 5G et de l'AIoT, à collaborer avec ses partenaires pour doter toutes les industries d'une connectivité plus avancée et plus intelligente, et à contribuer ensemble au développement de l'écosystème économique numérique mondial. »

Evan Su, directeur général des communications sans fil chez MediaTek, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Quectel pour lancer cette solution stratégique intelligente de nouvelle génération. Elle démontre nos forces communes en matière d'innovation dans les technologies 5G-A, Wi-Fi 8 et autres technologies de pointe, et marque une étape clé vers un écosystème FWA plus intelligent. Nous sommes impatients d'approfondir notre coopération avec Quectel dans la recherche technique, le développement de produits et la création d'écosystèmes, afin de fournir des solutions de connectivité de nouvelle génération plus performantes aux opérateurs et aux utilisateurs finaux du monde entier, et de façonner ensemble l'avenir du haut débit sans fil. »

Grâce aux technologies 8Rx et 3Tx 5L, la conception de référence étend la couverture 5G et l'efficacité en bordure de cellule de 40 %, offrant une connectivité stable et haut débit, même dans les zones à faible signal et les environnements multi-utilisateurs denses. Grâce à la fonction L4S de MediaTek qui réduit la latence à seulement 1/20e de celle des systèmes traditionnels, elle garantit des performances ultra-réactives pour les jeux en ligne, le contrôle en temps réel et les vidéoconférences HD. Les technologies Wi-Fi 8, notamment la réutilisation spatiale coordonnée, la formation de faisceaux coordonnée et la gestion dynamique du spectre, réduisent encore davantage les interférences, augmentent l'efficacité de la transmission de plus de 25 % et augmentent le débit des appareils jusqu'à 80 %, permettant ainsi à des centaines d'appareils de fonctionner sans problème. Une NPU intégrée ajoute des capacités d'intelligence de pointe telles que l'optimisation autonome, l'interaction vocale locale et la coordination dynamique entre la périphérie et le cloud, transformant le réseau d'un simple canal passif en une plateforme intelligente et proactive. Avec une latence inférieure à la milliseconde et des performances ultra-fiables, elle permet le streaming 8K UHD, la réalité virtuelle/augmentée immersive et une connectivité transparente des appareils intelligents dans toute la maison.

Pour les entreprises, il permet un déploiement rapide et flexible du haut débit sans fil, idéal pour les succursales, les sites temporaires et les zones sans infrastructure câblée. Il offre également un accès haut débit rentable aux régions mal desservies, tout en répondant aux exigences strictes de faible latence et de fiabilité de l'IoT industriel, de la télémédecine, de l'éducation intelligente et de l'agriculture de précision.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT de bout en bout, soutenu par un support et des services exceptionnels.

Avec plus de 5 800 collaborateurs à travers le monde, Quectel est un leader dans la fourniture de solutions IoT de bout en bout. L'entreprise propose des modules cellulaires, GNSS, satellite, Wi-Fi et Bluetooth, des antennes haute performance, des services à valeur ajoutée, ainsi que des offres clés en main complètes incluant les services ODM et l'intégration de systèmes.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d’un service d’assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l’avancement de l’IdO et à la construction d’un monde plus intelligent.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.quectel.com ou LinkedIn

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.