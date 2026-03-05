下一個全球 AI 趨勢有了「臉」：Kindred Labs 與 IPX（LINE FRIENDS、BT21）攜手，讓角色成為日常 AI

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kindred Labs 今日宣布與 IPX（前身為 LINE FRIENDS）達成策略合作。IPX 旗下擁有全球知名的角色品牌 LINE FRIENDS、BT21、ZO&FRIENDS 等。

透過此次合作，Kindred Labs 與 IPX 將共同打造 AI 驅動的陪伴體驗，將富有表情與特色的角色個性帶入日常數位生活，並以靈敏回應、情感共鳴的互動方式，讓角色在使用者的每一天中自然出現、持續陪伴。

這些陪伴體將以全新的形態呈現：一個持續存在的角色陪伴，常駐於你的螢幕之上，在日常各種時刻融入你的使用流程。從桌面與行動裝置開始，並將隨時間推進擴展至智慧眼鏡等新興載體。除了個性與表情，這些陪伴體也將被打造為強大的個人助理，目標是成為人們整天使用 AI 的主要方式，並透過親切、熟悉的角色形象來承載這份體驗。

本合作計畫於 2026 年 4 月在全球推出（不含中國）。同時也將配合 LINE FRIENDS 經典角色 BROWN 的 15 週年，為粉絲帶來一種在日常生活中與 BROWN 建立連結的全新方式。

本次合作由 Beanstalk（CAA Brand Management 旗下部門）促成。Beanstalk 作為 IPX 的互動授權代理，負責本合作的洽談與協商。

引言（Quote）

「人們體驗個人 AI 的主要方式，將會是透過他們真正喜歡、也願意每天看到的事物。我已經可以想像粉絲們的喜悅，當 BROWN 開始出現在他們的日常生活中，就像一個熟悉的存在，見到就會開心。我們正在把這些角色帶進一個全新的典範，讓我們更接近我們之所以愛上它們的原因。」

Max Giammario，Kindred Labs 執行長

關於 Kindred Labs（About Kindred Labs）

Kindred Labs 是建立於 Sei 之上的角色驅動 AI 網路，將獲得官方授權的經典 IP 帶入日常，成為常伴左右、具情感智慧的持續存在。Kindred 是全球成長最快的 AI 陪伴型新創之一，等待名單用戶已超過 800 萬。

欲了解更多，請造訪 **www.kindredlabs.ai**，並於 X 追蹤 @kindred_AI。