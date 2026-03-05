Radian Arc、VNPT和Blacknut在越南推出GPU基础设施，为云游戏和AI服务提供支持

西班牙巴塞罗那、澳大利亚珀斯、巴黎和越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Submer旗下AI云和GPU基础设施平台inferX下属的Radian Arc已与VNPT和COMIT达成合作，共同推出由Radian Arc GPU边缘平台和Blacknut全球云游戏服务提供支持的云游戏业务。

此次与VNPT合作的部署将Radian Arc和Blacknut的全球云游戏合作拓展至越南市场，并与COMIT共同为未来的AI原生服务和自主可控基础设施奠定基础。该部署是Radian Arc运营商嵌入式GPU模式的商业验证，将当下可变现的消费服务与可支持自主AI工作负载的可扩展AI基础设施相结合。

Radian Arc首席执行官David Cook表示：“凭借VNPT的市场覆盖和Blacknut的优质游戏库，我们正将新一代互动娱乐和计算直接带给越南的5G用户。云游戏通常是边缘GPU基础设施的首个大规模消费级应用，它为在同一自主平台上构建更广泛的AI和企业服务奠定了基础。”

Blacknut首席执行官Olivier Avaro表示：“在Blacknut，我们始终很高兴与电信运营商携手合作，将云游戏带给新的用户群体。与VNPT合作进入越南市场对我们而言是重要的举措，非常荣幸能与如此强大且具有前瞻性的合作伙伴合作。此次合作体现了我们共同的愿景，即让所有人都能无障碍地跨设备享受高品质游戏。”

通过此次合作，VNPT用户可直接在移动设备、智能电视和PC上畅玩Blacknut精选游戏库中的超过1000款优质PC和主机级游戏，无需购买昂贵硬件或下载。该服务与VNPT消费流量套餐捆绑，客户可使用其现有连接套餐无缝进入云游戏。

此次合作还为Radian Arc在越南全境部署AI接入点(AI PoP)奠定基础，这是其AI自主基础设施模式的一部分。这些本地化GPU部署旨在为政府、企业和开发者提供安全的境内AI推理能力，确保符合国家数据驻留要求，同时提供低延迟性能。

VNPT总监Nguyen Duc Hung先生表示：“此次合作是VNPT拓展越南数字媒体生态系统的重要里程碑。通过将VNPT强大的数字媒体平台与Radian Arc的GPU驱动边缘计算和Blacknut丰富的游戏库相结合，我们为越南消费者带来前沿的云游戏体验，同时为未来AI和数字娱乐创新铺平道路。”

COMIT董事长兼首席执行官Le Hong Son先生表示：“随着我们发展成为新一代数字企业，COMIT很荣幸作为集成合作伙伴，将全球最先进的GPU基础设施平台驱动的云游戏服务带到越南。此次合作体现了我们的全新愿景：为当今用户提供下一代娱乐体验，同时为自主AI基础设施和未来云服务打造坚实的技术基础。”

此次合作是Radian Arc更广泛东南亚扩张战略的一部分，此前公司已在印度、马来西亚、新加坡、泰国和印度尼西亚部署GPU边缘节点。隶属于inferX和Submer的Radian Arc正在该地区构建统一的从核心到边缘AI平台，融合运营商边缘GPU计算、AI云服务以及专为保障自主性、高性能和高能效而设计的基础设施。

- 完 –

关于Radian Arc、inferX和Submer Technologies

Radian Arc提供运营商嵌入式GPU边缘计算平台，已在全球70多家电信和边缘客户中部署，支持在电信网络内直接实现低延迟、自主可控的AI推理。Radian Arc是inferX的核心支柱，inferX是Submer的AI云和AI即服务平台，支持AI工作负载在企业、超大规模和电信环境中的部署、运营和变现。凭借十多年来在液冷领域的领先地位，Submer设计、建造和管理AI就绪的数据中心基础设施，提供全面的端到端服务。

Radian Arc、inferX和Submer共同提供统一的从核心到边缘AI平台，融合运营商边缘GPU计算、AI云服务和模块化高密度基础设施。如需了解更多信息，请访问radianarc.io和inferX.com。

关于Blacknut

Blacknut是全球领先的专门面向大众市场的单一业务云游戏服务，通过直接面向消费者的模式和B2B模式分销，合作伙伴包括互联网服务提供商、设备制造商、OTT服务和媒体公司。Blacknut提供最大规模的优质游戏库，通过150多项授权合作伙伴关系，精心挑选超过1000款适合全家畅玩的游戏，且全部包含在月度订阅中。该服务覆盖欧洲、亚洲、拉美、中东和北非以及北美的超过65个国家，支持包括手机、机顶盒和智能电视在内的多种设备。如需了解更多信息，请访问www.blacknut.com。

关于VNPT

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)是越南领先的数字服务提供商，走在该国数字化转型前沿。凭借覆盖高速移动(5G)、光纤到户和MyTV数字电视平台的强大、无缝生态系统，VNPT服务全国数百万个人和家庭用户。通过率先为三大核心领域推出云游戏服务，VNPT持续重新定义家庭娱乐，为每个越南家庭提供世界级数字体验和创新技术解决方案。

关于COMIT

自成立以来，COMIT已发展成为区域领先的通信服务和解决方案提供商，包括测试与测量、RAN规划和优化、以及BSS/OSS支持系统。COMIT拥有由经验丰富的管理团队引领的充满热忱和创造力的员工，并在越南、缅甸和菲律宾设有子公司，服务东南亚和非洲客户，并正向智能工厂和AI驱动的安全解决方案领域拓展。

COMIT正发展成为新一代数字企业和东南亚先进技术的顶级集成合作伙伴。COMIT专注于部署和集成世界级GPU基础设施，通过战略合作伙伴关系支持云游戏和自主AI工作负载，为越南数字经济提供数据驻留、低延迟性能和面向未来的创新解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。