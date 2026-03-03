-

La Progeria Research Foundation e Forge Biologics annunciano una collaborazione produttiva per sviluppare una terapia genica per i bambini affetti da progeria

  • La collaborazione segna una fase critica nello sviluppo clinico di una terapia genica AAV utilizzando un approccio di base editing ideato per mirare alla causa genetica della sindrome di Hutchinson-Gilford
  • Forge Biologics fornirà le competenze nello sviluppo dei processi e nella produzione a supporto dell'avanzamento della terapia genica guidata dai ricercatori di fama mondiale Leslie Gordon, David Liu e Francis Collins
original

PEABODY, Mass. e COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--La Progeria Research Foundation (“PRF”), un'organizzazione no-profit dedicata alla ricerca per sviluppare terapie e la cura per la sindrome di Hutchinson-Gilford (di seguito, “progeria”), e Forge Biologics, (di seguito, “Forge”), un produttore leader di terapie geniche e membro del gruppo Ajinomoto Bio-Pharma Services, oggi ha annunciato un accordo di produzione a sostegno dello sviluppo e della produzione di SamPro-2, la terapia genica sperimentale di PRF per bambini e giovani che convivono con la progeria, una rarissima malattia genetica fatale caratterizzata dall'invecchiamento accelerato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per i media

T he Progeria Research Foundation:
Tracy Lessor
Direttore delle Comunicazioni
tlessor@progeriaresearch.org

Forge Biologics:
Marina Corleto
Associate Director, Marketing e Comunicazioni
media@forgebiologics.com

Industry:
Forge Biologics LogoForge Biologics Logo

Forge Biologics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Informazioni per i media

T he Progeria Research Foundation:
Tracy Lessor
Direttore delle Comunicazioni
tlessor@progeriaresearch.org

Forge Biologics:
Marina Corleto
Associate Director, Marketing e Comunicazioni
media@forgebiologics.com

More News From Forge Biologics

Riassunto: Forge Biologics annuncia la piattaforma di produzione di AAV FUEL™ che offre agli sviluppatori una soluzione più efficiente per la produzione di terapie geniche

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, membro di Ajinomoto Bio-Pharma Services e produttore leader di farmaci genetici, ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma di produzione FUEL™ che offre agli sviluppatori di terapie geniche AAV una base più efficiente e accelerata per la produzione, di pari passo con l'avanzare di nuovi programmi e con l'individuazione di un ventaglio maggiore di malattie. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la...

Riassunto: L’innovativa terapia genetica FBX-101 per AAV sviluppata da Forge Biologics per pazienti affetti dalla malattia di Krabbe riceve la designazione Innovation Passport del Regno Unito

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, un membro di Ajinomoto Bio-Pharma Services e uno dei principali produttori di farmaci genetici, oggi ha annunciato che la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), l’agenzia regolatoria per l’assistenza sanitaria nel Regno Unito, ha conferito la designazione Innovation Passport all’innovativo programma terapeutico genetico per virus adeno-associati (AAV), FBX-101, che permetterà l’accesso alle procedure ILAP (Innovative Licen...

Riassunto: Forge Biologics annuncia la pubblicazione in Human Gene Therapy di una scoperta che cambia una comprensione fondamentale della produzione dell’AAV

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics (Forge), produttore leader di farmaci genetici, oggi ha annunciato la pubblicazione dell’articolo sottoposto a peer review “A novel role for the adenovirus L4 region 22K and 33K proteins in adeno-associated virus production”, nella rivista di ricerca Human Gene Therapy. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e d...
Back to Newsroom