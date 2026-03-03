La Progeria Research Foundation e Forge Biologics annunciano una collaborazione produttiva per sviluppare una terapia genica per i bambini affetti da progeria

PEABODY, Mass. e COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--La Progeria Research Foundation (“PRF”), un'organizzazione no-profit dedicata alla ricerca per sviluppare terapie e la cura per la sindrome di Hutchinson-Gilford (di seguito, “progeria”), e Forge Biologics, (di seguito, “Forge”), un produttore leader di terapie geniche e membro del gruppo Ajinomoto Bio-Pharma Services, oggi ha annunciato un accordo di produzione a sostegno dello sviluppo e della produzione di SamPro-2, la terapia genica sperimentale di PRF per bambini e giovani che convivono con la progeria, una rarissima malattia genetica fatale caratterizzata dall'invecchiamento accelerato.

