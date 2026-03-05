Radian Arc, VNPT en Blacknut lanceren GPU-infrastructuur in Vietnam, waarmee cloudgaming en AI-diensten mogelijk worden

BARCELONA, Spanje & PERTH, Australië & PARIJS & HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Radian Arc, onderdeel van inferX, het AI-cloud- en GPU-infrastructuurplatform van Submer, is een samenwerking aangegaan met VNPT en COMIT om cloudgaming te lanceren, mogelijk gemaakt door het GPU Edge Platform van Radian Arc en de wereldwijde cloudgamingservice van Blacknut.

Deze implementatie breidt het wereldwijde cloudgamingpartnerschap van Radian Arc en Blacknut uit naar de Vietnamese markt met VNPT en legt de basis voor toekomstige AI-native diensten en soevereine infrastructuur samen met COMIT. De implementatie is een commercieel bewijs van het carrier-embedded GPU-model van Radian Arc, dat winstgevende consumentendiensten combineert met schaalbare AI-infrastructuur die soevereine AI-workloads kan ondersteunen.

