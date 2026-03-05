Phasecraft partecipa all'iniziativa Quantum Benchmarking di DARPA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Phasecraft, la società leader mondiale nel settore degli algoritmi quantistici, oggi ha annunciato di aver iniziato a collaborare con l'Applied Research Laboratory for Intelligence and Security’s (ARLIS) dell'Università del Maryland nell'ambito di un nuovo contratto per sostenere l'attuale Quantum Benchmarking Initiative (QBI) della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). L'obiettivo della QBI è valutare se è possibile ottenere il calcolo quantistico su scala industriale entro il 2033. Phasecraft partecipa al contratto in qualità di esperto tecnico e utilizzerà il software proprietario e gli algoritmi quantistici per sviluppare stime ottimizzate dei requisiti di risorse per le applicazioni quantistiche per informare le attività di verifica e convalida del governo degli Stati Uniti (USG).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.