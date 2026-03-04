Harrison.ai poursuit le développement de son écosystème de plateforme ouverte et accueille quatre nouveaux partenaires spécialisés dans l’IA

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Après le lancement de sa plateforme ouverte l’année dernière, Harrison.ai a annoncé aujourd’hui que quatre nouvelles entreprises spécialisées dans l’IA (AIRAmed, Koios Medical, Lunit et Nanox AI) rejoindraient la plateforme ouverte Harrison.ai.

Cette expansion reflète la mission permanente de la plateforme qui consiste à offrir aux organismes de santé un accès flexible à des solutions d’IA de haute qualité qui répondent à leurs besoins cliniques et opérationnels sans les marges et les frais traditionnels du marché.

La plateforme ouverte a été créée pour offrir un choix plus large et une plus grande transparence dans l’adoption de l’IA en imagerie médicale. Avec ces nouveaux partenaires, la plateforme propose désormais un large éventail de solutions d’IA pour les radiographies, les tomodensitométries, les IRM, les mammographies et les échographies, en plus des solutions natives de Harrison.ai.

Chaque partenaire apporte son expertise dans différents domaines de l’imagerie, aidant les organismes de santé à évaluer les outils d’IA qui correspondent à leurs flux de travail, leurs priorités et leurs populations de patients spécifiques.

Tobias Lindig, directeur général, neurologue et neuroradiologue chez AIRAmed, déclare : « Les écosystèmes ouverts sont essentiels pour une adoption évolutive et responsable de l’IA médicale. Les prestataires de soins de santé doivent avoir la possibilité de choisir les meilleures solutions sans barrières commerciales ni majorations. Avec l’émergence de traitements modificateurs de la maladie d’Alzheimer, la volumétrie quantitative du cerveau par IRM devient un élément de plus en plus important dans la stratification des patients et la planification des traitements. Un dépistage précoce et un diagnostic différentiel fiable sont essentiels, car les changements neurodégénératifs subtils ne sont souvent pas visibles par une simple évaluation visuelle. Grâce à notre partenariat avec Harrison.ai, nous élargissons l’accès à des biomarqueurs d’imagerie cérébrale objectifs et reproductibles qui s’intègrent parfaitement dans les flux de travail cliniques et soutiennent des décisions thérapeutiques éclairées et fondées sur des données. »

« Au nom de l’équipe Koios, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec nos amis et collègues de Harrison AI. Connaissant et observant le Dr Aengus et Dimitry Tran depuis leurs débuts, il ne fait aucun doute que nous partageons la même vision en matière d’engagement envers les soins aux patients, l’accès des prestataires à des solutions éprouvées et la fourniture d’une excellente expérience aux patients et aux clients », déclare Chad McClennan, président-directeur général de Koios Medical.

« Nous sommes ravis d’établir ce partenariat avec Harrison.ai, qui reflète notre ambition commune de faire progresser l’adoption de l’IA dans le domaine des soins de santé », déclare Brandon Suh, directeur général de Lunit. « La plateforme ouverte Harrison offre une base exceptionnelle pour que les solutions de Lunit soient mises à la disposition des clients sur les marchés clés, et nous sommes impatients de collaborer étroitement, notamment sur des opportunités commerciales communes, alors que nous continuons à étendre notre présence mondiale. »

« Grâce à notre collaboration avec Harrison.ai, nous étendons la présence commerciale de Nanox en proposant à grande échelle des solutions d’IA dont la valeur réelle a été démontrée aux prestataires de soins de santé, avec le soutien de Harrison.ai, qui est déployé dans plus de 1 000 sites de soins de santé à travers le monde », déclare Erez Meltzer, directeur général et président par intérim de Nanox.

La plateforme ouverte fonctionne selon un modèle d’architecture ouverte, avec une approche axée sur le retour sur investissement pour le client et sans marge bénéficiaire pour les fournisseurs. Harrison.ai fournit l’infrastructure qui permet aux prestataires de soins de santé de créer un écosystème d’IA adapté à leurs besoins, avec une tarification et une valeur claires. La plateforme ne bloque pas les applications concurrentes qui répondent aux spécifications de conteneurisation standard de l’industrie, même celles qui sont en concurrence directe avec les propres solutions de Harrison.ai. Les organismes de santé s’intègrent une seule fois via des interfaces indépendantes des fournisseurs à leurs systèmes PACS, RIS et EHR, puis ont la possibilité d’accéder à un catalogue complet d’applications d’IA.

Alors que l’adoption mondiale de l’IA dans le domaine de l’imagerie médicale continue de croître, la plateforme ouverte Harrison.ai est conçue pour évoluer en fonction des besoins des clients, en favorisant la collaboration au sein de l’écosystème et en aidant les organismes de santé à sélectionner les algorithmes les mieux adaptés à leurs besoins.

À propos de Harrison.ai

Harrison.ai est une entreprise mondiale de technologie de santé qui améliore les capacités des cliniciens et les soins aux patients grâce à l’automatisation de l’IA. Dirigée par des cliniciens et axée sur le patient, notre suite de solutions permet des diagnostics plus précoces et plus précis et s’intègre de manière transparente dans les flux de travail cliniques.

Les solutions Harrison.ai sont disponibles dans plus de 40 pays et auprès de la moitié des radiologues australiens. Elles sont déployées cliniquement sur plus de 1 000 sites clients dans le monde, dont plus de 40 trusts du NHS et tous les services d’urgence publics de Hong Kong. Avec plus de 3 400 cliniciens utilisant nos outils, Harrison.ai a eu un impact sur la vie de plus de 7 millions de patients à ce jour.

