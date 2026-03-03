-

Visa和Bridge扩大合作，计划将稳定币关联卡推广至100多个国家

随着Bridge稳定币关联卡项目全球势头提升，双方合作进一步深化

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字支付领军企业Visa (NYSE:V)和Stripe旗下公司、领先稳定币基础设施平台Bridge今日宣布，扩展双方于2025年首次推出的全球发卡产品。Bridge助力企业和金融科技开发者推出由稳定币支持的Visa卡。如今，通过Bridge与Lead Bank的合作，此类卡片交易可与Visa进行链上结算。

自推出稳定币关联卡以来，使用Bridge的开发者已迅速在全球范围内推出此类Visa卡，让消费者能够在Visa覆盖的超过1.75亿家商户中的任意一家，使用稳定币余额进行日常消费。目前，Bridge支持的稳定币关联卡已在18个国家上线，计划于年底前拓展至欧洲、亚太、非洲和中东的100多个国家。Phantom和MetaMask等主流加密平台正通过此类卡片，让数百万用户能够轻松使用稳定币进行日常消费。

Visa扩大稳定币结算试点

Visa的稳定币结算试点使Visa发卡机构和收单机构（包括发行支持Bridge功能的卡片的机构）能够通过支持的区块链网络使用稳定币与Visa进行结算。今年早些时候，Lead Bank已宣布参与Visa的稳定币结算试点。Bridge同时为Lead Bank背后的稳定币基础设施提供技术支持。

该试点旨在评估：

  • 稳定币结算如何为发卡机构和项目管理者提供更多结算选择
  • 链上对账和资金更快流转带来的运营效率提升
  • Bridge等稳定币基础设施平台在简化机构区块链交互方面的作用

Visa加密业务负责人Cuy Sheffield表示：“Visa致力于在企业所在的领域为其提供服务，而越来越多的业务正在链上开展。扩大与Bridge的合作，让我们多了一种将稳定币的速度、透明度和可编程性直接融入结算流程的方式。这一里程碑为我们的合作伙伴在价值转移方式上提供了更多选择，并巩固了Visa作为连接稳定币和全球支付生态系统的可信网络的地位。”

评估对Bridge发行资产的支持

Visa还在评估未来资金流动中对Bridge发行资产的潜在支持。评估将重点关注这些资产如何对Visa的全球网络形成补充，并为合作伙伴提供全新的结算路径。

Bridge首席执行官兼联合创始人Zach Abrams表示：“我们正通过多年的努力，帮助企业拥有自主的金融体系。扩大与Visa的合作，将使推出自有定制稳定币的企业能够在其卡片项目中无缝使用这些稳定币。”

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问 Visa.com

关于Stripe旗下公司Bridge

Bridge是领先的稳定币基础设施平台，专注于全球资金流转。企业可通过Bridge轻松接收、存储、兑换、发行和使用稳定币，从而服务新市场，以更快的速度和更低的成本进行跨境资金转移。Bridge于2025年2月被Stripe收购。

