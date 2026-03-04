Connect44 entscheidet sich für Sitetracker zur Unterstützung einer effizienten und skalierbaren Einführung von Glasfaser- und Mobilfunknetzen

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen für das Asset Lifecycle Management kritischer Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass Connect44 sich für Sitetracker entschieden hat, um die Umsetzung seiner Glasfaser- und Mobilfunknetzprojekte in Deutschland, Großbritannien und der PMO-Organisation zu unterstützen. Durch die Konsolidierung der Projektdurchführung, der Erfassung von Felddaten und der Berichterstellung auf einer einzigen Plattform strebt Connect44 an, die Liefergeschwindigkeit zu beschleunigen, das Betriebsrisiko zu reduzieren und die finanzielle Leistung zu stärken, während das Unternehmen seine Rollout- und Managed-Services-Geschäfte ausweitet.

Connect44 bietet Managed Services, professionelle Dienstleistungen und Ressourcenberatung für Telekommunikationsbetreiber und unterstützt Netzwerke von der Planung und Konzeption über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb und zur Optimierung. Im Zuge der Expansion des Unternehmens in groß angelegte Rollout-Programme und seiner Tätigkeit als Generalunternehmer, der mehrere Subunternehmer koordiniert, wurde die Notwendigkeit einer zentralisierten Plattform erkannt, die Tabellenkalkulationen und betreiberspezifische Tools ersetzen sollte.

Sitetracker wird als Aufzeichnungssystem von Connect44 für die End-to-End-Verwaltung von Glasfaser- und Mobilfunkprojekten dienen. Die Teams werden die Plattform nutzen, um Standorte, Meilensteine, Risiken und Änderungen zu verfolgen, Bestandsdaten aus dem Außendienst zu erfassen und die Produktionsverfolgung direkt mit den Arbeitsabläufen für Berichterstellung und Rechnungsstellung zu verknüpfen. Dieser einheitliche Ansatz soll den Zeitaufwand für die manuelle Abschlussberichterstattung reduzieren, Datenverluste minimieren und die Kundenakzeptanz sowie Zahlungen beschleunigen.

„Da wir unsere Rolle bei der Einführung immer komplexerer Netzwerke ausbauen, sind Effizienz und Datengenauigkeit von entscheidender Bedeutung. Eine klare und zuverlässige Übersicht über alle Projekte ist nicht nur für eine schnellere Umsetzung unerlässlich, sondern auch für das Risikomanagement, eine verbesserte Entscheidungsfindung und die Gewährleistung einer nachhaltigen Skalierung unserer Aktivitäten für unsere Kunden“, erklärte James Rogerson von Connect44.

„Sitetracker bietet uns eine einzige Plattform, auf der wir Glasfaser- und Mobilfunkprojekte einheitlich verwalten, vor Ort abgeschlossene Arbeiten validieren und den Prozess von der Lieferung bis zur Rechnungsstellung optimieren können. Diese Grundlage unterstützt sowohl unsere Wachstumspläne als auch die hohen Standards, die unsere Kunden erwarten“, fügte Leo Kidel, Mitbegründer von Connect44, hinzu.

Durch die Nutzung der Funktionen von Sitetracker Mobile und Connect Portal plant Connect44 außerdem, die Zusammenarbeit mit internen Teams und Subunternehmern zu verbessern, um Echtzeit-Updates aus dem Außendienst und einen konsistenten Fluss vertrauenswürdiger Daten für alle Beteiligten sicherzustellen. Diese Transparenz ermöglicht ein besseres Meilenstein-Management, eine schnellere Problemlösung und einen klareren Einblick in den Projektstatus und die finanzielle Performance.

„Connect44 ist in einem schnelllebigen, wettbewerbsintensiven Rollout-Umfeld tätig, in dem Geschwindigkeit und Genauigkeit einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse haben“, erklärte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. „Wir freuen uns, ihre Teams mit einer Plattform zu unterstützen, die Struktur, Transparenz und Skalierbarkeit für komplexe Glasfaser- und Mobilfunknetze bietet.“

Sitetracker ermöglicht Eigentümern, Betreibern, Auftragnehmern und anderen Beteiligten die Rationalisierung und Optimierung des gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturen. Als weltweit führende Plattform für das gesamte Asset-Lebenszyklus-Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione und TEP bei der effizienten Planung, dem Aufbau, dem Betrieb und der Wartung von Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen.

