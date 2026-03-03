-

La Fundación para la Investigación de la Progeria y Forge Biologics anuncian una alianza de fabricación en el campo de las terapias génicas para niños con progeria

  • Esta alianza representa un paso fundamental hacia el desarrollo clínico de una terapia génica con AAV, con el foco puesto en la edición de bases con el fin de atacar la causa genética del síndrome de Hutchinson-Gilford
  • Forge Biologics aportará su experiencia en desarrollo de procesos y fabricación para impulsar el progreso de la terapia génica liderada por los investigadores de renombre mundial Leslie Gordon, David Liu y Francis Collins
original

PEABODY, Massachusetts y COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--La Fundación para la Investigación de la Progeria (PRF), una organización de investigación sin ánimo de lucro especializada en desarrollar tratamientos y la cura del síndrome de Hutchinson-Gilford (progeria), junto con Forge Biologics ("Forge"), fabricante líder de terapias génicas y miembro del grupo Ajinomoto Bio-Pharma Services, han anunciado hoy que han suscrito un acuerdo de fabricación para promover el desarrollo y la fabricación de SamPro-2, la terapia génica en fase de investigación de la PRF para niños y adultos jóvenes con progeria, una enfermedad genética ultrarrara y mortal que se caracteriza por un envejecimiento rápido.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de la prensa

T he Progeria Research Foundation:
Tracy Lessor
Directora de Comunicaciones
tlessor@progeriaresearch.org

Forge Biologics:
Marina Corleto
Directora Adjunta de Marketing y Comunicaciones
media@forgebiologics.com

Industry:
Forge Biologics LogoForge Biologics Logo

Forge Biologics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Consultas de la prensa

T he Progeria Research Foundation:
Tracy Lessor
Directora de Comunicaciones
tlessor@progeriaresearch.org

Forge Biologics:
Marina Corleto
Directora Adjunta de Marketing y Comunicaciones
media@forgebiologics.com

More News From Forge Biologics

Resumen: Forge Biologics anuncia la plataforma de fabricación de AAV FUEL™ para ofrecer a los desarrolladores una solución más eficiente para la producción de terapias génicas

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, miembro de Ajinomoto Bio-Pharma Services y fabricante líder de medicamentos genéticos, ha anunciado hoy el lanzamiento de su plataforma de fabricación FUEL™ para proporcionar a los desarrolladores de terapia génica AAV una base más eficiente y acelerada para la fabricación a medida que respaldan nuevos programas y se dirigen a una gama más amplia de enfermedades. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. E...

Resumen: La novedosa terapia génica AAV Gene Therapy FBX-101 de Forge Biologics para pacientes con enfermedad de Krabbe recibe la designación de pasaporte a la innovación del Reino Unido

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics, miembro de Ajinomoto Bio-Pharma Services y fabricante líder de medicamentos genéticos, ha anunciado hoy que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés), organismo regulador sanitario del Reino Unido, ha concedido la designación de Pasaporte a la Innovación al novedoso programa de terapia génica AAV de la empresa, FBX-101, para entrar en la Vía de Acceso y Licencias Innovadoras (ILAP). El comunica...

Resumen: Forge Biologics anuncia la publicación en la revista Human Gene Therapy de un nuevo hallazgo que cambia la comprensión fundamental de la producción de AAV

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Forge Biologics (Forge), uno de los principales fabricantes de medicamentos genéticos, ha anunciado que se ha publicado en la revista de investigación Human Gene Therapy un artículo científico revisado por expertos titulado, "Una función nueva para las proteínas 22K y 33K de la región L4 del adenovirus en la producción de virus adeno-asociados", (A novel role for the adenovirus L4 region 22K and 33K proteins in adeno-associated virus production), en la revista d...
Back to Newsroom