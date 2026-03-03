La Fundación para la Investigación de la Progeria y Forge Biologics anuncian una alianza de fabricación en el campo de las terapias génicas para niños con progeria

PEABODY, Massachusetts y COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--La Fundación para la Investigación de la Progeria (PRF), una organización de investigación sin ánimo de lucro especializada en desarrollar tratamientos y la cura del síndrome de Hutchinson-Gilford (progeria), junto con Forge Biologics ("Forge"), fabricante líder de terapias génicas y miembro del grupo Ajinomoto Bio-Pharma Services, han anunciado hoy que han suscrito un acuerdo de fabricación para promover el desarrollo y la fabricación de SamPro-2, la terapia génica en fase de investigación de la PRF para niños y adultos jóvenes con progeria, una enfermedad genética ultrarrara y mortal que se caracteriza por un envejecimiento rápido.

