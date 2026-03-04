Harrison.ai baut sein offenes Plattform-Ökosystem weiter aus und begrüßt vier neue KI-Partner

WIEN--(BUSINESS WIRE)--Nach dem Start seiner offenen Plattform im letzten Jahr gab Harrison.ai heute bekannt, dass vier weitere KI-Unternehmen – AIRAmed, Koios Medical, Lunit und Nanox AI – der offenen Plattform von Harrison.ai beitreten werden.

Diese Erweiterung spiegelt die fortwährende Mission der Plattform wider, Gesundheitsorganisationen flexiblen Zugang zu hochwertigen KI-Lösungen zu bieten, die ihren klinischen und betrieblichen Anforderungen entsprechen, ohne die üblichen Marktaufschläge und Gebühren.

Die offene Plattform wurde geschaffen, um mehr Auswahl und Transparenz bei der Einführung von KI in der medizinischen Bildgebung zu bieten. Mit diesen neuen Partnern bietet die Plattform nun zusätzlich zu den nativen Lösungen von Harrison.ai ein breites Spektrum an KI-Lösungen für Röntgen, CT, MRT, Mammographie und Ultraschall, aus denen Kunden wählen können.

Jeder Partner bringt Fachwissen aus verschiedenen Bereichen der Bildgebung mit und hilft Gesundheitsorganisationen dabei, KI-Tools zu evaluieren, die zu ihren spezifischen Arbeitsabläufen, Prioritäten und Patientengruppen passen.

Dr. Tobias Lindig, CEO, Neurologe und Neuroradiologe bei AIRAmed, sagte: „Offene Ökosysteme sind für den skalierbaren und verantwortungsvollen Einsatz von medizinischer KI unerlässlich. Gesundheitsdienstleister sollten die Flexibilität haben, die besten Lösungen ihrer Klasse ohne kommerzielle Barrieren oder Aufschläge auszuwählen. Mit dem Aufkommen von krankheitsmodifizierenden Alzheimer-Therapien wird die quantitative MR-Volumetrie des Gehirns zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Patientenstratifizierung und Behandlungsplanung. Früherkennung und zuverlässige Differentialdiagnosen sind von entscheidender Bedeutung, da subtile neurodegenerative Veränderungen oft nicht allein durch visuelle Beurteilung erkennbar sind. Durch unsere Partnerschaft mit Harrison.ai erweitern wir den Zugang zu objektiven, reproduzierbaren Biomarkern der Bildgebung des Gehirns, die sich nahtlos in klinische Arbeitsabläufe integrieren lassen und fundierte, datengestützte Behandlungsentscheidungen unterstützen.“

„Im Namen des Teams von Koios könnten wir nicht glücklicher sein, eng mit unseren Freunden und Kollegen bei Harrison AI zusammenzuarbeiten. Da wir Dr. Aengus und Dimitry Tran seit den Anfangsjahren kennen und beobachten, besteht kein Zweifel daran, dass wir in Bezug auf unser Engagement für die Patientenversorgung, den Zugang von Anbietern zu bewährten Lösungen und die Bereitstellung exzellenter Patienten- und Kundenerfahrungen gleichgesinnt sind“, sagte Chad McClennan, Präsident und CEO von Koios Medical.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Harrison.ai, die unser gemeinsames Bestreben widerspiegelt, den Einsatz von KI im Gesundheitswesen voranzutreiben“, sagte Brandon Suh, Chief Executive Officer von Lunit. „Die Harrison Open Platform bietet eine hervorragende Grundlage, um die Lösungen von Lunit Kunden in wichtigen Märkten zugänglich zu machen, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit – auch bei gemeinsamen Unternehmensprojekten –, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen.“

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Harrison.ai erweitern wir die kommerzielle Präsenz von Nanox, indem wir KI-Lösungen mit nachgewiesenem realem Wert für Gesundheitsdienstleister in großem Maßstab anbieten, unterstützt durch den Einsatz von Harrison.ai an mehr als 1.000 Gesundheitsstandorten weltweit“, sagte Erez Meltzer, Chief Executive Officer und amtierender Vorsitzender von Nanox.

Die offene Plattform basiert auf einem offenen Architekturmodell mit einem ROI-orientierten Ansatz für Kunden und ohne Aufschläge für die Anbieter. Harrison.ai stellt die Infrastruktur bereit, mit der Gesundheitsdienstleister ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes KI-Ökosystem aufbauen können, wobei Preisgestaltung und Wert klar ersichtlich sind. Die Plattform blockiert keine konkurrierenden Anwendungen, die den branchenüblichen Containerisierungsspezifikationen entsprechen, selbst wenn diese in direktem Wettbewerb zu den eigenen Lösungen von Harrison.ai stehen. Gesundheitsorganisationen integrieren sich einmalig über herstellerneutrale Schnittstellen in ihre PACS-, RIS- und EHR-Systeme und haben dann die Möglichkeit, auf einen vollständigen Katalog von KI-Anwendungen zuzugreifen.

Da die weltweite Verbreitung von KI in der medizinischen Bildgebung weiter zunimmt, ist die Harrison.ai Open Platform so konzipiert, dass sie sich parallel zu den Kundenanforderungen weiterentwickelt, die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems unterstützt und Gesundheitsorganisationen dabei hilft, die Algorithmen auszuwählen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Über Harrison.ai

Harrison.ai ist ein globales Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, das die Kapazitäten von Klinikern und die Patientenversorgung durch KI-Automatisierung verbessert. Unsere Lösungen werden von Klinikern entwickelt, stellen den Patienten in den Mittelpunkt und unterstützen eine frühzeitigere, genauere Diagnose und lassen sich nahtlos in klinische Arbeitsabläufe integrieren.

Die Lösungen von Harrison.ai sind in über 40 Ländern und für die Hälfte aller australischen Radiologen verfügbar. Sie werden weltweit an über 1.000 Kundenstandorten klinisch eingesetzt, darunter über 40 NHS Trusts und alle öffentlichen Notaufnahmen in Hongkong. Mit über 3.400 Klinikern, die unsere Tools nutzen, hat Harrison.ai bis heute das Leben von mehr als 7 Millionen Patienten beeinflusst.

