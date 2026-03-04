Andersen Consulting verruimt zijn platform met Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn platform in het Midden-Oosten uit via een samenwerkingsovereenkomst met Reach Consulting, een bedrijf gespecialiseerd in digitale transformatie en consultancy met hoofdzetel in de VAE.

Reach Consulting ondersteunt organisaties bij het bevorderen van groei, het beheren van risico's en het navigeren in complexe veranderingen aan de hand van een volledig serviceaanbod, waaronder digitale transformatie, strategie, interne audit en M&A-advies. Met een aanwezigheid in de VAE, Saoedi-Arabië, Oman, Qatar en Jordanië, staat het bedrijf ten dienste van klanten in de openbare en privésector via levering op maat, functieoverkoepelende expertise en een diep lokaal inzicht. Reach Consulting combineert schaalvergroting met soepelheid om operationele prestaties en personeelsinnovatie te bevorderen.

“Transformatie werkt het best wanneer lokaal inzicht, functieoverkoepelende expertise en praktische uitvoering versmelten,” verklaart Suhail Shaker, algemeen directeur van Reach Consulting. “Door samen te werken met Andersen Consulting, combineren we onze regionale aanwezigheid met het wereldwijde platform van Andersen, zodat klanten in complexe veranderingen een weg kunnen vinden, hun activiteiten optimaliseren en duurzame groei ontsluiten.”

“De expertise van Reach Consulting bevordert ons vermogen om geïntegreerd advies, digitale en operationele oplossingen aan te reiken,” verklaart Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Hun serviceaanbod vormt een aanvulling op de bekwaamheden van onze organisatie, zodat we klanten bij complexe veranderingen doeltreffender kunnen steunen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

