次なる世界的AIトレンドには「顔」がある：Kindred Labs、IPX（LINE FRIENDS、BT21）と提携し、キャラクターを日常のAIへ

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Kindred Labs は本日、IPX（旧称：LINE FRIENDS）との戦略的パートナーシップを発表しました。IPX は、世界的に認知されているキャラクターブランドである LINE FRIENDS、BT21、ZO&FRIENDS などを展開しています。

本パートナーシップを通じて、Kindred Labs と IPX は、AIを搭載したコンパニオン体験を共同で開発します。表情豊かなキャラクターの個性を、反応性が高く感情に響くインタラクションによって、日常のデジタルライフへと自然に溶け込ませます。

これらのコンパニオンは、新しいフォームファクターで設計されています。すなわち、**画面上に常駐する「継続的なキャラクタープレゼンス」**として、日常の様々な瞬間の流れの中に現れます。まずはデスクトップやモバイルから始まり、将来的にはスマートグラスなどの新しいデバイス形態へも拡張していく予定です。個性や表現力にとどまらず、これらのコンパニオンは強力なパーソナルアシスタントとしても構築され、親しみやすく馴染みのある存在を通じて、人々が一日の中でAIを活用する主要な手段となることを目指します。

本パートナーシップは 2026年4月に、中国を除くグローバルでのローンチを予定しています。これは LINE FRIENDS の象徴的キャラクター BROWN の15周年とも連動し、ファンが日常生活の中で BROWN とつながる新しい形を提案します。

本提携は、IPX のインタラクティブ分野におけるライセンシング代理人として IPX を代表する CAA Brand Management の一部門である Beanstalk により交渉されました。

引用（Quote）

「人々がパーソナルAIを体験する中心は、毎日見ていて心から好きだと思える“何か”を通じて実現されるはずです。BROWN が日常の中に現れるとき、まるで会えて嬉しい馴染みの存在のように、ファンが感じる喜びはすでに想像できます。私たちはキャラクターをまったく新しいパラダイムへ連れていき、私たちがそもそも彼らを好きになった理由に、もう一度近づこうとしています。」

Max Giammario（Kindred Labs CEO）

Kindred Labs について（About Kindred Labs）

Kindred Labs は Sei 上に構築されたキャラクター主導のAIネットワークで、公式ライセンスを受けた象徴的IPを“常にそばにいる、感情知能を備えた継続的な存在”として実現します。Kindred は世界でも最速成長クラスのAIコンパニオン・スタートアップの一つであり、待機リスト登録者数は 800万人を超えています。

詳細は www.kindredlabs.ai をご覧いただき、X では @kindred_AI をフォローしてください。