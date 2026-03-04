Connect44 sceglie Sitetracker per alimentare la diffusione efficiente e scalabile di reti in fibra ottica e wireless

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, il leader globale nella Gestione completa del ciclo di vita per infrastrutture critiche, oggi ha annunciato che Connect44 ha scelto Sitetracker per supportare la realizzazione dei suoi progetti di rete in fibra ottica e wireless in Germania, Regno Unito e l'organizzazione PMO. Consolidando l'esecuzione del progetto, la cattura dei dati sul campo e la rendicontazione su un'unica piattaforma, Connect44 mira ad accelerare la rapidità di esecuzione, ridurre il rischio operativo e rafforzare le prestazioni finanziarie, mentre amplia la sua attività di implementazione e servizi gestiti.

Connect44 offre servizi gestiti, servizi professionali e consulenza sulle risorse per operatori di telecomunicazioni, supportando le reti dalle fasi di pianificazione e progettazione alla distribuzione, alle operazioni e all'ottimizzazione.

