Andersen Consulting amplia la piattaforma stringendo un accordo con Reach Consulting

Reach Consulting sostiene le imprese nel dare impulso alla crescita, gestire il rischio e far fronte a cambiamenti complessi attraverso una gamma completa di servizi – trasformazione digitale, strategia, audit interni e consulenza per fusioni e acquisizioni. Grazie alla sua presenza negli EAU, in Arabia Saudita, in Oman, Qatar e Giordania, serve clienti in settori pubblici e privati offrendo competenza interfunzionale, informazioni approfondite a livello locale e rispondendo sempre alle aspettative. Combina capacità alla scala necessaria e agilità per facilitare la performance operativa e l’innovazione per quanto riguarda le risorse umane.

“La trasformazione dà risultati ottimali quando si riesce a riunire informazioni approfondite a livello locale, competenza interfunzionale ed esecuzione pratica”, spiega Suhail Shaker, direttore generale Reach Consulting. “Collaborando con Andersen Consulting combiniamo la nostra presenza regionale con la sua piattaforma globale, consentendo ai clienti di far fronte a cambiamenti complessi, ottimizzare le operazioni e dare l’avvio a una crescita sostenibile”.

“Le competenze di Reach Consulting migliorano la nostra capacità di offrire soluzioni integrate di consulenza, digitali e operative”, aggiunge Mark L. Vorsatz, ceo e presidente del cda globale Andersen. “I servizi offerti da Reach Consulting completano quelli della nostra organizzazione, consentendoci di servire i clienti più efficacemente attraverso cambiamenti complessi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 50.000 professionisti ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici in tutto il mondo.

