Flexitech指定Rimini Street為該公司延長SAP ECC的使用壽命、提高合規準備度並提供創新資金

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 軟體支援和代理型人工智慧ERP公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司今天宣布，為全球汽車產業生產煞車和冷卻軟管的法國製造商Flexitech已指定選用Rimini Support™ for SAP為該公司加強安全性、提高合規準備度、並釋出創新所需預算。

Rimini Support™帶來穩定性、合規性與戰略性再投資

Flexitech依靠穩定的SAP ECC 6環境來支援其跨歐洲、亞洲、北美和南美的全球營運。由於SAP的維護費用不斷上漲，但強制遷移到S/4HANA的投資報酬率仍不明朗；因此，Flexitech開始尋找一種既能維持系統穩定性、又能夠推動關鍵業務的替代方案。

Flexitech選擇Rimini的SAP支援服務，可為其久經考驗的SAP ECC 6平台延長使用壽命，同時將節省下來的資金投入可創造高效益的優先事項，像是加速投資網路安全、符合信任資訊安全評估交換 (TISAX) 標準、現代化製造執行系統，並展開下一代煞車和冷卻軟管技術相關研發計畫。

「我們多年來一直直接與SAP合作。但是SAP的維護服務成本高昂，而且相比之下，附加價值相當令人懷疑。」Flexitech資訊長Thierry Le Gouanvic表示。「策略性遷移到Rimini Street為我們省下可觀的預算，還能夠獲得更快更好的支援服務，為非常穩定的SAP ECC 6平台至少延長15年的壽命，無需承擔進行破壞性遷移到S/4HANA的巨大壓力。」

像Flexitech這樣的製造商選擇Rimini Street for SAP的原因

Rimini Support for SAP提供清晰的替代方案取代成本高昂的供應商支援服務，同時帶來具體的業務價值，使各公司能夠：

將既有SAP系統的壽命延長15年以上 ，無須進行強制遷徙

，無須進行強制遷徙 釋出50–90%的總支援服務預算 用於創新和戰略性行動

用於創新和戰略性行動 透過Rimini Street領先同業的Legislature-to-Live™稅務、法律和監管更新服務來 滿足全球合規要求

提供專家指導和快速回應， 強固安全性

獲得推動業務成長的靈活性 ，但又避免供應商強制升級

，但又避免供應商強制升級 提供專家級四級支援，確保不打亂業務正常運作時間，這包括指派說當地語言的專職工程師，並擔保服務等級協定 (SLA) 和問題解決時間

「遷移到Rimini Street為我們省下資金並保有系統穩定性，所以我們能夠將人力、時間和資金重新投入那些讓我們走在創新最前端的工作。」Le Gouanvic說。「如果我們決定收購競爭對手、在亞洲新建製造廠，或是多元發展新型汽車軟管，Rimini Street都能夠給予我們靈活支援並優化SAP系統，朝著戰略方向前進。」

推動業務成長的端到端資訊科技合作夥伴

「能夠配合本公司業務發展的外部合作夥伴不多，」Le Gouanvic說。「Rimini Street擁有強大實力和資深團隊，我們相信，無論我們下一步採取什麼行動，他們都能配合我們的戰略支援優化我們的SAP系統。」

「Flexitech的案例告訴我們，企業可以揚棄昂貴的供應商主導支援模式，轉而採用穩定性、安全性和創新優先的策略，並立即釋出資金。」Rimini Street歐洲、中東和非洲地區技術長James Harvey表示。「Flexitech選擇Rimini Street，既保留可靠且重要的ERP基礎架構，又能將關鍵資源重新投入真正能夠推動業務成長的工作中。這正是現代製造業先驅在變化迅速的全球市場中保持競爭力的關鍵。」

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）一家久經考驗、值得信賴的全球供應商，專精於端對端、關鍵任務型企業軟體支援、託管服務及創新的代理型人工智慧ERP解決方案，也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司與《財星》全球百大企業、《財星》500強企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份資訊科技服務合約，他們運用Rimini Smart Path™方法論，不僅實現了更優異的營運成果，更節省數十億美元開支，並將資金投入到人工智慧及其他創新領域。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「假設」、「相信」、「預算」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「反映」、「導致」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。此類風險和不確定性包括但不限於：我們吸引新客戶或者留住現有客戶和/或向現有客戶銷售更多產品和服務的能力；我們實現和維持合理營收增速的能力；營收成本，包括與我們推動成長的努力相關的成本變化，以及為符合目前營收預期和擴大業務而展開成本管控的相關結果；產業內競爭加劇帶來的影響和我們有效參與競爭的能力；我們成功向市場宣傳企業資源規劃(ERP)軟體支援和代管服務的優勢，以及銷售構成我們「Rimini Smart Path™」解決方案組合的產品和服務（包括但不限於我們的代理AI ERP解決方案）的能力；我們關於定價模式的規劃和相較於使用其他供應商，客戶可實現的成本撙節預期；我們的客戶和潛在客戶所面臨的ERP軟體管理和支援服務格局的演變；我們對潛在總市場規模的估算；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括廠商提供的軟體支援和代管服務的合約續約週期；企業軟體廠商推動客戶升級或移轉至雲端版企業軟體的措施對我們經營業績的影響；我們快速擴大營運規模以滿足客戶不斷變化需求的能力，或根據客戶需求變化充分降低成本的能力；將人工智慧(AI)技術融入我們產品或服務所產生的風險，或者我們及第三方供應商和服務提供者所使用的AI技術存在的任何缺失；我們維護、保護和提升品牌的能力；2025年7月我們與Oracle達成的和解協議的持續影響和我們遵守該協議條款的能力；我們逐步停止Oracle PeopleSoft軟體產品支援服務的相關措施，以及此類措施對未來期間營收和成本的影響；一名或多名管理團隊成員流失的風險，以及我們吸引和留住更多合格技術、銷售和行銷人員的能力；我們擴大行銷和銷售能力的能力；我們避免服務中斷或效能下降的能力，以及任何此類中斷或效能問題對我們業務的影響；我們抵禦網路安全威脅、遵守資料保護和隱私法規的能力；我們對新產品推出、創新解決方案、合作和聯盟計畫的預期，以及我們建立和維護策略性合作夥伴關係的能力；我們進行國際擴張的能力和與全球營運相關的風險；總體經濟趨勢的影響，包括通脹和外匯匯率變動，以及影響我們所在產業和客戶所在產業的整體金融、經濟、監管和政治環境；我們透過營運募集大量資金、或為業務擴張以及新服務和新產品研發募集額外資金的能力；我們的商業計畫和我們有效保障並管理成長及相關投資的能力；與客戶留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；我們保護智慧財產權的能力；我們維持有效的財務報告內部控制體系的能力；法律法規的變動，包括稅法變動或我們採取的稅務立場的不利結果；關稅成本，包括美國政府徵收的關稅和受影響國家採取貿易報復措施的可能性；我們從淨經營虧損中取得抵免收益的能力；環境、社會和治理(ESG)事項對我們聲譽或業務的任何負面影響，以及我們對此類事項的揭露使業務面臨額外成本或風險的情況；我們信貸安排的持續償債義務，以及對業務的財務及營運條款限制和相關利率風險；我們的現金和現金等價物是否足以滿足流動性需求；我們股價的波動性；我們股票回購計畫下的回購金額和時間（如有），以及我們透過此等計畫提升股東價值的能力；我們與美國政府和各國政府維持良好關係並與政府機構/部門簽署新合約的能力；可能擾亂我們或現有及潛在客戶業務的災難性事件的發生；未來對互補企業、產品、訂閱服務或技術的收購或投資；以及Rimini Street於2026年2月19日遞交的Form 10-K年度報告中「風險因素」章節所述內容，以及Rimini Street未來遞交的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告及向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時更新的相關內容。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

© 2026 Rimini Street, Inc. 保留所有權利。「Rimini Street」是Rimini Street, Inc.在美國及其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌及其組合，以及其他以TM標示的標記均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產，除非另有說明，否則Rimini Street與任何此類商標持有人或本文提及的其他公司並無關聯、認可或聯繫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。