アンダーセン・コンサルティング、リーチ・コンサルティングとの提携により事業基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラブ首長国連邦に本社を置くデジタル・トランスフォーメーションおよびアドバイザリー分野でサービスを提供するリーチ・コンサルティングとの提携契約を通じて、中東地域における事業基盤を拡大します。

リーチ・コンサルティングは、デジタル変革、戦略策定、内部監査、およびM&Aアドバイザリーを含む幅広いサービスを通じて、組織の成長促進やリスク管理を支援し、複雑な変化に対応するサポートを提供しています。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、オマーン、カタール、ヨルダンで事業を展開し、個別のニーズに応じたサービス提供、部門横断的な専門知識、地域に根差した深い洞察を強みに、民間および公共セクターの顧客を支援しています。リーチ・コンサルティングは、規模と機敏性を両立させ、業務パフォーマンスと人材変革を推進しています。

リーチ・コンサルティングのマネージング・ディレクターであるスハイル・シェイカー氏は、「変革は、地域に根差した洞察、部門横断的な専門知識、そして実行力が結びついた時に最も効果を発揮します」と述べ、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の地域基盤とアンダーセンの世界的事業基盤を組み合わせることで、顧客は複雑な変化を乗り切り、業務の最適化と持続可能な成長の実現を図ることができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者であるマーク・L・ヴォルサッツは「リーチ・コンサルティングの専門知識により、統合型のアドバイザリー、デジタル、およびオペレーション分野のソリューション提供能力が強化されます」と述べ、「リーチ・コンサルティングのサービス提供は当社組織の機能を補完するものであり、これにより、複雑な変革期において顧客をより効果的に支援することが可能となります」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。