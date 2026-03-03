Andersen Consulting pogłębia platformę wraz z nawiązaniem współpracy z Reach Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza platformę na Bliskim Wschodzie, zawierając umowę o współpracy z Reach Consulting, firmą wyspecjalizowaną w cyfrowej transformacji i doradztwie z siedzibą w ZEA.

Firma Reach Consulting wspiera organizacje w stymulowaniu wzrostu, zarządzaniu ryzykiem i radzeniu sobie ze złożonymi zmianami za pomocą kompleksowego pakietu usług, w tym w zakresie cyfrowej transformacji, strategii, audytów wewnętrznych oraz doradztwa w dziedzinie fuzji i przejęć. Firma, która posiada oddziały w ZEA, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Katarze i Jordanii, obsługuje klientów z sektora publicznego i prywatnego w drodze zindywidualizowanej realizacji, wykorzystania przekrojowej wiedzy fachowej oraz dogłębnej znajomości lokalnych uwarunkowań. Reach Consulting łączy wysiłki na dużą skalę ze sprawną realizacją, aby zwiększać wydajność działalności operacyjnej przedsiębiorstw i innowacyjność ich siły roboczej.

– Transformacja przebiega najlepiej, gdy odbywa się w kontekście połączenia znajomości lokalnych realiów, przekrojowej wiedzy fachowej i praktycznej realizacji – powiedział Suhail Shaker, dyrektor zarządzający Reach Consulting. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting możemy połączyć zasięg regionalny naszej oferty z globalną platformą Andersen, umożliwiając klientom stawienie czoła złożonym zmianom, optymalizację prowadzonej działalności i otwarcie możliwości zrównoważonego wzrostu.

– Wiedza fachowa Reach Consulting zwiększa nasze zdolności pod względem dostarczania zintegrowanych rozwiązań doradczych, cyfrowych i operacyjnych – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Oferta usług firmy stanowi uzupełnienie potencjału naszej organizacji, a tym samym pozwala jeszcze skuteczniej wspierać klientów w okresach złożonych zmian.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

