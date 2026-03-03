Andersen Consulting與Reach Consulting合作擴大業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與總部位於阿拉伯聯合大公國的數位化轉型和顧問公司Reach Consulting簽署合作協議，在中東擴大其業務平台。

Reach Consulting憑藉涵蓋數位化轉型、策略、內部稽核和購併顧問的全面服務組合，協助企業推動成長、管理風險並因應複雜變革。該公司的業務遍及阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達和約旦，透過客製化交付、跨職能專業能力和深厚的本地洞察，為公共和私人部門的客戶提供服務。Reach Consulting兼顧規模和靈活性，致力於推動營運績效提升和員工創新。

Reach Consulting董事總經理Suhail Shaker表示：「當本地洞察、跨職能專業能力和實際執行相結合時，轉型才能達到最佳效果。透過與Andersen Consulting合作，我們將自身的區域布局和Andersen的全球平台相結合，協助客戶因應複雜變革、改善營運並釋放永續成長動力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Reach Consulting的專業能力提升了我們提供綜合顧問、數位化和營運解決方案的能力。他們的服務與我們的能力相得益彰，使我們能夠更有效地支援客戶因應複雜變革。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

